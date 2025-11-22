Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.
Τους στόχους του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέες και νέους στην Πάτρα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι χάρηκε που συζήτησε με νέες και νέους της Πάτρας «για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν τη γενιά τους». Δηλαδή «για το κόστος διαβίωσης που τους δυσκολεύει να ανοίξουν τα φτερά τους, το κόστος των ενοικίων, τη δημόσια παιδεία, τις εργασιακές συνθήκες και τις θέσεις δουλειάς».
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο brain drain, λέγοντας πως, «όσο τα πράγματα δεν βελτιώνονται, θα επιλέγουν την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει».
Αναφερόμενος στους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, σημείωσε:
«Το σχέδιό μας έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης. Χιλιάδες άνθρωποι –ακόμη και στα 30 τους χρόνια ή και παραπάνω– επιλέγουν να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Είναι κορυφαίο ζήτημα γι’ αυτήν τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια».
Επίσης, επισήμανε της σημασία της δημόσιας παιδείας, λέγοντας ότι «δυστυχώς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια συνεχώς φθίνουν. Και βέβαια η έρευνα. Αν θέλουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Η χώρα μας παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα».
