Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Συνέχεια στη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση αναμένεται να δώσει σήμερα, στις 12.00 το μεσημέρι, από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αιχμή του δόρατος η ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τα δύο ζητήματα στις 6 Οκτωβρίου.

Μετά τη χθεσινή «μάχη» για το αγροτικό, όπου ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ανεπάρκεια, υποστηρίζοντας ότι ο αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία, στη σημερινή συζήτηση, οι τόνοι πρόκειται να ανέβουν ακόμη περισσότερο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντί του.

Σημειωτέον ότι, κατά τη χθεσινή συζήτηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τα κυβερνητικά στελέχη ότι παραποίησαν τις δηλώσεις του για την Κρήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Παύλου Μαρινάκη, καταλογίζοντάς του «γκαιμπελισμό». Παράλληλα, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του Γιώργου Φλωρίδη, έκανε λόγο για «αρχηγό του τάγματος των Γενίτσαρων».

Το «κατηγορώ» του Ανδρουλάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησε με τους Κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον τομεάρχη Οικονομίας, Γιώργο Παλαιοδήμο και τον τομεάρχη

Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Σπυράκο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προσέλθει στην κοινοβουλευτική συζήτηση με στόχο να αποδομήσει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και το «success story» περί αύξησης μισθών και μείωσης φόρων.

Ειδική αναφορά θα κάνει στα πληθωριστικά υπερέσοδα, τα οποία βαραίνουν τις πλάτες των πολιτών, ενώ θα καταλογίσει εκ νέου στην κυβέρνηση ευθύνες για καρτελοποίηση της εγχώριας αγοράς.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι εκτεθειμένοι σε πολλά επίπεδα. Θεωρούν ότι τα αποτελέσματα, που είχαν πρωτοβουλίες αντίστοιχες με την επιστολή του κ. Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, ήταν πενιχρά.

Αυτό που επαναλαμβάνουν από το ΠΑΣΟΚ είναι η επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν 25 δισ. ευρώ ΦΠΑ το 2024, έναντι 12,9 δισ. το 2019.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα «βομβαρδίσει» τον πρωθυπουργό με στοιχεία και συντελεστές που αφορούν το κόστος ζωής, από το σούπερ μάρκετ έως τη στέγαση.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Σε πρώτο πλάνο θα μπει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμείνει στην ανάγκη μείωσης έως και μηδενισμού των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Επίσης, θα αναφερθεί στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, ενώ θα υποστηρίξει την ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος μέσω της δημιουργίας Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Ως προς το ιδιωτικό χρέος, θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες, funds και Δημόσιο, οι οποίες στο τέλος του 2024 ήταν πάνω από 234 δισ. ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγμή που η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού -τον οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση- είναι πενιχρή, όταν μάλιστα καταγγέλλεται ότι οι δανειολήπτες βρίσκονται διαρκώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη των πλειστηριασμών.