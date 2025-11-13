newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ: Στο προσκήνιο δηλώσεις Φλωρίδη για τις βεντέτες
Πολιτική Γραμματεία 13 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ: Στο προσκήνιο δηλώσεις Φλωρίδη για τις βεντέτες

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επιτίθεται στην κυβέρνηση παραθέτοντας δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης - Απάντησαν κυβερνητικές πηγές, εκ νέου πυρά από τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Spotlight

Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε για τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις βεντέτες στην Κρήτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, επιτιθέμενος παράλληλα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

«’Όπως φαίνεται τελικά, κάτω από ένα έθιμο, όπως και να το πούμε, αυτό που κρατάει αιώνες βεντέτα και δεν συμμαζεύεται, στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις. Και δεν είναι το έθιμο. Όλοι τώρα, όταν γίνεται πόλεμος συμμοριών, λένε ‘’είναι βεντέτα’’. Κολοκύθια βεντέτα είναι. Εγκληματικές οργανώσεις είναι’ .Αυτά δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.’

Τόνισε πως «μπορεί να μας εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι εννοεί ο υπουργός όταν κάνει λόγο για ‘έθιμο που κρατά αιώνες’; Υπάρχουν ‘εθιμικές’ ανθρωποκτονίες; Ή μήπως για ακόμη μια φορά ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους;».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε ότι «δυστυχώς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έχει συνηθίσει στη διαστρέβλωση, το ψέμα και την έλλειψη απαντήσεων στα πραγματικά ερωτήματα. Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση, που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης».

Κυβερνητικές πηγές: Σύγχυση και απόγνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ‘εγκλήματα τιμής’», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στον κ. Τσουκαλά.

Συνεχίζοντας οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, επισήμαναν πως «ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, ενδεικτικό της σύγχυσης και απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, ανέφεραν είναι πως «χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

ΠΑΣΟΚ: Ο Π. Μαρινάκης λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας»

Ανταπαντώντας το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επισήμανε πως «όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy paste ανακοινώσεις».

Πρόσθεσε πως «γιατί πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία; Η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της ελληνικής κυβέρνησης».

Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη διερωτήθηκε αν «υπάρχουν ‘εθιμικές’ ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη; Τι λέτε για τις δηλώσεις του υπουργού σας;».

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Οι «διαβολο… μήνες» του Μαξίμου και η νέα επιχείρηση damage control απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα

Πώς το Μαξίμου προσπαθεί να αμβλύνει και να κατευνάσει τα αλλεπάλληλα ανοιχτά μέτωπα που έχει μπροστά του. Από το μέτωπο με τον αγροτικό κόσμο και τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τους όρους διαβίωσής τους, μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο και την αναταραχή που προκάλεσε η νέα εμφάνιση Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία
«Έλλειψη σχεδίου» 13.11.25

«Πυρά» Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία

«H κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι παραπάνω από αποκαρδιωτική» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα
Συζήτηση στη Βουλή 13.11.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στον αγροτικό κόσμο εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

Σύνταξη
Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Επιχείρηση αλλαγής κλίματος με καλλιέργεια προσδοκιών για ακρίβεια και μισθούς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Ελευσίνα, καλλιέργησε εκ νέου προσδοκίες για καλύτερες μέρες αν και εδώ και έξι χρόνια το αποτύπωμα είναι μάλλον αρνητικό. Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα περί στήριξης των εισοδημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στις «τοπικές ιδιαιτερότητες»

Σύνταξη
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Αυτοκίνητο 13.11.25

Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η ρίψη σκουπιδιών ή αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τις ποινές να ξεπερνούν το απλό πρόστιμο.

Σύνταξη
