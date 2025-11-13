Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ: Στο προσκήνιο δηλώσεις Φλωρίδη για τις βεντέτες

Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε για τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις βεντέτες στην Κρήτη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε σε παλαιότερες δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, επιτιθέμενος παράλληλα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

«’Όπως φαίνεται τελικά, κάτω από ένα έθιμο, όπως και να το πούμε, αυτό που κρατάει αιώνες βεντέτα και δεν συμμαζεύεται, στην πραγματικότητα κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις. Και δεν είναι το έθιμο. Όλοι τώρα, όταν γίνεται πόλεμος συμμοριών, λένε ‘’είναι βεντέτα’’. Κολοκύθια βεντέτα είναι. Εγκληματικές οργανώσεις είναι’ .Αυτά δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.’

Τόνισε πως «μπορεί να μας εξηγήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι εννοεί ο υπουργός όταν κάνει λόγο για ‘έθιμο που κρατά αιώνες’; Υπάρχουν ‘εθιμικές’ ανθρωποκτονίες; Ή μήπως για ακόμη μια φορά ο κ. Μαρινάκης θα αποσιωπήσει δήλωση κυβερνητικού στελέχους;».

Ο κ. Τσουκαλάς συμπλήρωσε ότι «δυστυχώς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας έχει συνηθίσει στη διαστρέβλωση, το ψέμα και την έλλειψη απαντήσεων στα πραγματικά ερωτήματα. Πόση υποκρισία μπορεί να επιδείξει μια κυβέρνηση, που δεν έχει καταλάβει πόσο υπόλογη είναι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε ζώνες ανομίας, όχι λόγω νομοθετικού κενού, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης».

Κυβερνητικές πηγές: Σύγχυση και απόγνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να βγάλει από χθες δύο ανακοινώσεις, η μία πιο ακατάληπτη από την άλλη, στην προσπάθειά του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα της χθεσινής πρωτοφανούς δήλωσης του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για τα ‘εγκλήματα τιμής’», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στον κ. Τσουκαλά.

Συνεχίζοντας οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, επισήμαναν πως «ο κ. Τσουκαλάς έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορήσει τον υπουργό Δικαιοσύνης για το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε, ενδεικτικό της σύγχυσης και απόγνωσης του ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, ανέφεραν είναι πως «χαμένος χρόνος και κόπος. Αρκούσε μια συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Έστω και τώρα, ας την πει. Ποτέ δεν είναι αργά».

ΠΑΣΟΚ: Ο Π. Μαρινάκης λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου της «Ομάδας Αλήθειας»

Ανταπαντώντας το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επισήμανε πως «όταν στριμώχνεται ο κ. Μαρινάκης, βάζει τις κυβερνητικές πηγές να εκδίδουν copy paste ανακοινώσεις».

Πρόσθεσε πως «γιατί πώς να δικαιολογήσει τους λεκτικούς ακροβατισμούς του κ. Φλωρίδη ή να εξηγήσει την περίεργη σιωπή του Κρητικού πρωθυπουργού που υποσχόταν ότι θα πατάξει την ανομία; Η συνεχής προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να διαστρεβλώσει την αλήθεια, επιβεβαιώνει ότι λειτουργεί ως εκπρόσωπος Τύπου του παρακρατικού μηχανισμού της αντιπολίτευσης της «Ομάδας Αλήθειας» και όχι της ελληνικής κυβέρνησης».

Τέλος, η Χαριλάου Τρικούπη διερωτήθηκε αν «υπάρχουν ‘εθιμικές’ ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη; Τι λέτε για τις δηλώσεις του υπουργού σας;».