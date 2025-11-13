Άμεση και αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη για τα «εγκλήματα τιμής».

Το πρωί της Τετάρτης (12/11) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Τα ερωτήματα του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναρωτήθηκε: «Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»; Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;»

Και κατάληξε: «Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. «Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη. Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς», ανέφερε το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σε σχόλιο του για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει;», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει ότι «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο ‘βεντέτα’, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες».

«Ποιος μίλησε για ‘δικαιολογημένα’ εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε;», ανέφερε στη συνέχεια απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και κατέληξε: «Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».