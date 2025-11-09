Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Μαρινάκη – Τσουκαλά, με αιχμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με την κυβέρνηση να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό.

Ειδικότερα, πριν την κυριακάτικη ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως θα ήθελε απαντήσεις για την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή κατά την συζήτηση και τη ψήφιση των φορολογικών μέτρων.

«Ελπίζουμε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του να μας ενημερώσει γιατί δεν ήρθε στη Βουλή να υπερασπιστεί τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ και γιατί δεν πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Τι φοβήθηκε; Μήπως δεν ήθελε να απολογηθεί για τις ευθύνες του μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση των ΕΛΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ή φοβήθηκε να αιτιολογήσει τη φοροεπιδρομή στο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του τα τελευταία χρόνια μέσω των έμμεσων φόρων και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας; Μήπως γιατί γνώριζε πως η αυτοδιοίκηση τού έχει γυρίσει την πλάτη όπως έκανε ο ίδιος επιφυλάσσοντας της ρόλο κομπάρσου χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους; Σίγουρα το διαπίστωσε χθες μετά τη συντριβή, που γνώρισε η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση».

Μαρινάκης: Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει

Απαντώντας του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποφάσισε να εκδόσει σήμερα ανακοίνωση για να αναρωτηθεί, μεταξύ άλλων, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρέστη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων, τα οποία ο ίδιος είχε εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν από δύο μήνες.

Δηλαδή, τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών, η οποία μεταφράζεται από τον προσεχή Ιανουάριο σε μόνιμες αυξήσεις για όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνταξιούχους, λιγότερο φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και μεγάλες φοροαπαλλαγές για όλους και κυρίως για την ελληνική περιφέρεια. Το κυριότερο: είναι το φορολογικό νομοσχέδιο που μηδενίζει τον φόρο εισοδήματος για τους πολύτεκνους και για τους νέους έως 25 ετών, ενώ τον μειώνει από το 22% στο 9% για τους τρίτεκνους και τους νέους μέχρι 30 ετών.

Ξέχασε, όμως, το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του να μας απαντήσει σε 3 εύλογα ερωτήματα, καίρια για τους πολίτες:

Πώς σχολιάζει το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τις «άστοχες» και «λανθασμένες» ενέργειες της «αποτυχημένης» κυβέρνησης, όπως συνεχώς αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, έχει σταθερά για πολλούς μήνες έναν από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς τροφίμων στην Ευρώπη και μάλιστα κατά πολύ χαμηλότερο από χώρες που εφαρμόζουν σοσιαλιστικές πολιτικές τις οποίες στο ΠΑΣΟΚ τις θεωρούν «παράδειγμα»;

Γιατί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψήφισε το μεγαλύτερο μέρος των φοροελαφρύνσεων (και πολύ καλά έκανε), ενώ, όταν τα είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τις είχε κατακεραυνώσει;

Τέλος, δεδομένου ότι (ορθότατα) υπερψήφισε αυτά τα μέτρα το ΠΑΣΟΚ, πού θα βρει τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει τάξει;

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα να έχει κολλήσει, όμως η χώρα θα προχωρήσει μπροστά, μακριά από λαϊκιστές κάθε απόχρωσης».

Τσουκαλάς: Σας αφήνουμε στο ψέμα σας

Άμεση ήταν η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας… διά του αρραβώνος.

Δεν απάντησε στα ερωτήματα μας για την απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα».

Λαϊκισμός, κύριε Μαρινάκη, είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όρια της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται.

Λαϊκισμός είναι μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους.

Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας.

Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας».

«Ο Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση»

Ο ίδιος σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη ανέφερε επίσης:

«Ήταν αναμενόμενη και σχεδόν προεξοφλημένη η αδυναμία του κ. Μητσοτάκη να υπερασπιστεί την πολιτική του, γι’ αυτό και στα δύο ερωτήματα που έθεσα πριν δημοσιεύσει την κυριακάτικη ανάρτηση του σχετικά με την απουσία του από το Κοινοβούλιο στη συζήτηση για τα κυβερνητικά οικονομικά μέτρα και από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, δεν υπήρχε καμία απάντηση.

Έπειτα από οκτώ ημέρες, ο Πρωθυπουργός έσπασε την ανεξήγητη σιωπή του για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη. Τη στιγμή όμως που παρέθετε μέτρα για την οπλοκατοχή, δεν βρήκε ούτε λέξη να αποδοκιμάσει τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώνοντας ότι εντάσσονται σε ένα σκηνοθετημένο σχέδιο κλεισίματος του ματιού στις εστίες παραβατικότητας.

Πανηγύρισε για τη συμφωνία για την ενέργεια χωρίς να βρει το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσει τον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκεκριμένα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που με τον νόμο 4001/2011 άνοιξε τον δρόμο για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ώστε να κατακυρωθεί το Block 2 σε αναδόχους.

Μετά το «ιστορικό» διήμερο μιας συνόδου που έχει γίνει έξι φορές, με την Αθήνα να είναι η πέμπτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που την φιλοξενεί, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί για άλλη μια φορά να οικειοποιηθεί έργα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν άλλοι, όπως ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Ξεχνά βολικά πως η κυβέρνησή του στα πρώτα χρόνια εμπόδισε τις έρευνες και ανακαλύπτει όψιμα τη σημασία της «διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας» για την ενεργειακή ασφάλεια, αφού όμως πρώτα έθαψε τον λιγνίτη βιαστικά και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο. Τώρα παρουσιάζει τα αυτονόητα ως καινοτομίες, ανακαλύπτοντας αρχές ενεργειακής πολιτικής που αγνοούσε. Από θεατής των εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να εμφανιστεί ως πρωταγωνιστής τους. Η ιστορία και η πραγματικότητα, όμως, δεν ξαναγράφονται με εξαγγελίες και επικοινωνιακά τρικ.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τι έχετε να πείτε για την αναδιανομή πλούτου σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας που έγινε επί των ημερών της διακυβέρνησης σας; Αντί η ενέργεια να ανήκει ως αγαθό σε 10.000.000 Έλληνες, χαρίστηκε σε πέντε ολιγαρχικά συστήματα. Το ενεργειακό κόστος είναι σήμερα ο μεγάλος βραχνάς για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις .

Ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός υπό αποχώρηση σε μια κυβέρνηση σε πρωτοφανή αποσύνθεση».