Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 07 Νοεμβρίου 2025 | 15:08

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει τι να πει».

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε πως «έχει περάσει μία εβδομάδα από το συμβάν στα Βορίζια Ηρακλείου και ο πρωθυπουργός δεν έχει πει ούτε μία λέξη», μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Action24».

Κληθείς να σχολιάσει την φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη από αποκριάτικο πάρτι με ένα ψεύτικο όπλο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έκανε λόγο για αγωνιώδη προσπάθεια ενός συστήματος πέριξ της Νέας Δημοκρατίας σημειώνοντας ότι  «είναι ενδεικτικό μιας επιχείρησης δολοφονίας χαρακτήρων. Μιλάμε για αστεία πράγματα με φωτογραφίες σε αποκριάτικα πάρτι. Αν ψάξετε παραπάνω θα βρείτε και φωτογραφία του 10 ετών ντυμένος καουμπόι».

Ακολούθως ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, που κατάγεται από την Κρήτη, πήρε πρωτοβουλία και είπε ότι θα πάει να δει τη Δευτέρα το σύνολο των αρμοδίων στην περιοχή για να δουν το ζήτημα που  είναι πολυεπίπεδο. Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής και αυστηροποίηση ποινών αλλά χρειάζεται και άλλα πράγματα – χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα στην ορεινή Κρήτη που θα έχει σκοπό την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργική απασχόληση και επιμόρφωση (τμήματα ανηλίκων – ενηλίκων). Είναι επιτακτική  ανάγκη δημιουργίας σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και σύνδεση με σχολές που έχουν σχέση με τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι αρμόδιοι από πλευράς της κυβέρνησης δεν μίλησαν για τίποτα αυτό, παρά μόνο αφότου ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την πρωτοβουλία για όσα θα κάνει την Δευτέρα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε σε αυτή την κίνηση, μόνο δύο δελτία ειδήσεων το ανέφεραν».

«Είναι πλέον αναγκαίο να οργανώσουμε διαφορετικά επιχειρησιακά την αστυνομία»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν η κυβέρνηση ανακοινώσει μόνο μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα φοβάμαι πως δεν θα είναι επαρκή». Συμπλήρωσε ότι «το ζήτημα, όμως, εδώ είναι μεγάλο και είναι γνωστό ότι στην περιοχή της Κρήτης υπάρχουν και τα λεγόμενα “άβατα”. Πρέπει, λοιπόν, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μας πει αν υπάρχουν πράγματι περιοχές όπου μπορεί η πρόσβαση ή η γειτνίαση αστυνομικών τμημάτων να είναι πολύ μακρινή με αποτέλεσμα να νιώθουν οι κάτοικοι ανασφάλεια. Είναι πλέον αναγκαίο να οργανώσουμε διαφορετικά επιχειρησιακά την αστυνομία. Προφανώς και το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας αλλά έως τότε πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των πολιτών».

Με φόντο τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου της Διατλαντικής Συνεργασίας και της υπογραφής συμφωνίας παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ, του Έλληνα υπουργού Ενέργειας και της πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη την εν λόγω συμφωνία. Εμείς επικροτούμε οποιαδήποτε εξέλιξη διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές συνθήκες. Αν και καθυστέρησαν αρκετά αυτές τις συνεργασίες, νομίζω ότι είναι θετικό ότι έχουμε και μια αλλαγή στάσης του πρωθυπουργού, γιατί ξέρετε λίγα χρόνια πριν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έλεγε ότι δεν πρέπει να τσακωνόμαστε για τον υδρογονάνθρακα και ότι έχει τελειώσει η διαδικασία – δεν είναι ένα αγαθό το οποίο στην πραγματικότητα θα έχει αξία στο μέλλον».

«Είναι χαρακτηριστική η τάση της ΝΔ να μεγαλοποιεί τη συμμετοχή της σε εθνικά ζητήματα»

Τόνισε ότι «περιμέναμε βέβαια η κυβέρνηση να αναφερθεί και στο γεγονός ότι όσα συζητάμε αυτές τις ημέρες ξεκίνησαν με το νόμο 4001 του 2011 και τον κ. Μανιάτη. Το λέω αυτό διότι λίγο νωρίτερα η κ. Σδούκου ανέφερε ότι πρόκειται για μια επιτυχία, που έκανε μόνη της η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η τάση της Νέας Δημοκρατίας να μεγαλοποιεί τη συμμετοχή της σε τέτοιας αξίας εθνικά ζητήματα και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα κομματικοποιήσει».

Τέλος, στο απόηχο της κατάθεσης του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «χθες είπε ξεκάθαρα ότι ενώ εκείνος είχε δεσμεύσει ΑΦΜ, ο κ. Αυγενάκης τα αποδέσμευσε. Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε πολύ καλή συνεργασία με εκείνους που ο κ. Αυγενάκης υποδεικνύει ως επικίνδυνους και τους έδιωξε. Είπε, επίσης, ότι δεν κατάλαβε τον λόγο που δεν συνεχίστηκε η πολιτική που είχε εφαρμόσει εκείνος ως προς τους ιδιωτικούς παρόχους. Βλέπουμε, όπως και στην υπόθεση των ΕΛΤΑ, μία κυβέρνηση που ο ένας δίνει τον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και οι δύο – και ο κ. Αυγενάκης και ο κ. Γεωργαντάς. Μάλιστα, όταν τον ρώτησαν «ποιος είναι ο Ελευθέριος», εκείνος υπέδειξε τον κ. Ξυλούρη ως γνώστη της απάντησης. Δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση αρνείται να φέρει τον κ. Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή; Πάντοτε η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνία και όχι στην ουσία».

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βορίδης αυτοανακηρύχθηκε αθώος – Μετά την κατάθεση παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού ο Βάρρας;

Ο Βορίδης επιχείρησε να συσκοτίσει και οχυρώθηκε πίσω από το «κομματικό δίχτυ προστασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Μητσοτάκη να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνάντηση στο Μαξίμου 07.11.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον επίτροπο Γεωργίας στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μην περιμένετε τίποτα από τον Μητσοτάκη λέει ο Ανδρουλάκης – «Δεν έχει κάτι να δώσει, μόνο να πάρει»

Στο Σουφλί περιόδευσε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο και τις εξελίξεις στα ΕΛΤΑ ενώ ζήτησε για μία ακόμη φορά να υπάρξει πολιτική αλλαγή

Σύνταξη
Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Εξεταστική: Επιμένει ο Βορίδης για την αναγκαιότητα τεχνικής λύσης- «Πόλεμος» με τον Γρηγόρη Βάρρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Μάκης Βορίδης που με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ το καλοκαίρι, διασφάλισε την παραγραφή τυχών ποινικών ευθυνών του από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που τον εγκαλούσε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως αν δεν είχε υπογράψει θα είχε τελέσει ποινικό αδίκημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Τέλος οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενέργειας για την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Σύνταξη
Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής
in Confidential 07.11.25

Υπουργός περιχαρής, δηλώνει υπέρμαχος της οπλοκατοχής, αγνοώντας τα δράματα και τις τραγωδίες της Αμερικής

Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ετοιμάζει μέτρα κατά της οπλοκατοχής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζεται υπέρμαχος του μοντέλου των ΗΠΑ περί «αυτοπροστασίας». Κοντράστ συναισθημάτων για τη ΝΔ στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια- Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή και η φωτογραφία του προέδρου με αποκριάτικο όπλο
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

O Kρητικός Ανδρουλάκης, ο «αμερικανόφιλος Γεωργιάδης» και τα Βορίζια- Η σύγκρουση για την οπλοκατοχή και η φωτογραφία του προέδρου με αποκριάτικο όπλο

Δριμύ κατηγορώ κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και της κυβέρνησης εξαπέλυσαν το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για το αμερικανικό μοντέλο της οπλοκατοχής. Τα μηνύματα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 6ο Forum του ΟΤ και την ΚΕΔΕ για τα Βορίζια.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση
Στο Ιόνιο 06.11.25

Παπασταύρου για γεώτρηση στο μπλοκ 2: Σε λιγότερο από δύο χρόνια θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική, λόγω των υπογραφών ανάμεσα στην ExxonMobil, τη HelleniQ Energy και την Energean Hellas

Σύνταξη
Αδ. Γεωργιάδης: Τέρμα δεξιά, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Τέρμα δεξιά ο Γεωργιάδης, υπέρ της οπλοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ - Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Πριν ακόμα η ελληνική κοινωνία συνέλθει από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και εν αναμονή ανακοινώσεων από τον πρωθυπουργό για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο θέμα της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης «συντάχθηκε» με τη δεξιά της δεξιάς παίρνοντας θέση υπέρ της κατοχής όπλων και το αμερικανικό μοντέλο. Να πάρει θέση η κυβέρνηση ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

