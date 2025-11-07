Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό – Κλειστά στόματα από τους συλληφθέντες

Τις ευθύνες για το μακελειό στα Βορίζια συνεχίζουν να ρίχνουν η μία στην άλλη οικογένεια, υποστηριζόντας η καθεμία από την πλευρά της ότι δεν ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό με τους δυο νεκρούς στη μέση του χωριού.

Εν τω μεταξύ, προσωρινά κρατούμενοι για συμμετοχή στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια, κρίθηκαν χθες μετά την απολογία τους, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Νωρίτερα, είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο γαμπρό του νεκρού Φανούρη Καργάκη, καθώς φέρεται να είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα, την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Την ερχόμενη Δευτέρα, τα 3 αδέλφια Φραγκιαδάκη τα οποία παραδόθηκαν μόνα τους στις αρχές –αφού αναζητούνταν για αρκετές ημέρες-, αναμένεται να απολογηθούν.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδερφό του και τον μικρότερο τους, μόλις 19 χρόνων, ο οποίος είναι φαντάρος.

Ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού και το βίντεο με το καλάσνικοφ

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται και ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης που τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με Καλάσνικοφ. Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.

Ο 43χρονος συνελήφθη χθες αρχικά για παράνομη κατοχή όπλων, ωστόσο στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία για την εμπλοκή του στην αιματηρή συμπλοκή μέσα από βίντεο το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας και διακρίνεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας

Οι αστυνομικές έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια του 39χρονου Φανούρη Καργάκη –που έπεσε νεκρός στη συμπλοκή– βρέθηκαν υπολείμματα πυρίτιδας, ένδειξη ότι πιθανότατα πυροβολούσε.