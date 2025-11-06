Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ, αξιοποιώντας το υλικό από το βίντεο με το καλάζνικοφ, προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, στην Κρήτη. Εκτιμάται ότι είναι ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον Καργάκη.

Οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται αν ο συλληφθείς είναι το δεύτερο άτομο με το καλάζνικοφ. Πρόκειται για τον ξάδελφο του γαμπρού του 43χρονου εις βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, για τον θάνατο τη Ευαγγελίας Φραγκιαδιάκη, αλλά απόπειρας δολοφονίας κατά συρροή και από κοινού.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι 25 ετών, συγγενής του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Εις βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συνέργειας.

Οι κατηγορίες κατά του 43χρονου

Ο γαμπρός του Καργάκη, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή.

Η συμβολή του βίντεο

Η αστυνομία μπόρεσε να ταυτοποιήσει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ σε ύψωμα, χάρη στο βίντεο με τους πυροβολισμούς. Εκτιμάται ότι από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Δίπλα στον δράστη φαίνονταν ακόμη ένα άτομο το οποίο οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ώστε να το εντοπίσουν και να το συλλάβουν.

Μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού στα Βορίζια είναι άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο. Επίσης, οι αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τον ρόλο και πιθανές εμπλοκές προσώπων στην τραγωδία στα Βορίζια.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές όμως είναι ότι παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες παρότι κάποιοι ζητούν να λήξει εδώ αυτή η αντιπαράθεση που έχει κοστίσει σε ζωές και από τις δύο πλευρές, με την παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή να παραμένει έντονη για κάθε ενδεχόμενο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».