Βίντεο ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια έχει η ΕΛ.ΑΣ.

Βίντεο ντοκουμέντο το οποίο δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια, να πυροβολεί από ταράτσα έχει στη διάθεση της η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικών συντάκτης των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος» Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να είναι ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ότι από τον καλάσνικοφ προέρχεται και ο θάνατος της 56χρονης νοσοκόμας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Εντός των επόμενων ωρών, μάλιστα αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη, για ανθρωποκτονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού είναι άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο.

<br />

Νωρίτερα, σήμερα πάντως συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδια στα Βορίζια.

Ο γαμπρός του Καργάκη, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Οι φωτογραφίες από τη σπηλιά