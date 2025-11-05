newspaper
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Βίντεο ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια έχει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05 Νοεμβρίου 2025 | 20:15

Βίντεο ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής στα Βορίζια έχει η ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού είναι άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο.

Βίντεο ντοκουμέντο το οποίο δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια, να πυροβολεί από ταράτσα έχει στη διάθεση της η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικών συντάκτης των «ΝΕΩΝ» και του «Βήματος» Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο MEGA στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να είναι ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ότι από τον καλάσνικοφ προέρχεται και ο θάνατος της 56χρονης νοσοκόμας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Εντός των επόμενων ωρών, μάλιστα αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου γαμπρού του Καργάκη, για ανθρωποκτονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής τα όπλα του φονικού είναι άφαντα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ερευνούν κάθε σημείο.

Νωρίτερα, σήμερα πάντως συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη οποίος σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ συμμετείχε στο αιματηρό επεισόδια στα Βορίζια.

Ο γαμπρός του Καργάκη, συνελήφθη αρχικά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς σε μια σπηλιά, που βρίσκεται σε έκταση ιδιοκτησίας του οι αστυνομικοί εντόπισαν οπλισμό.

Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Το μέρος που εντοπίστηκε ο οπλισμός και τα φυσίγγια

Τι είπαν τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες  οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά αφήνουν να εννοηθεί πως αυτοί που πυροβόλησαν από την πλευρά της οικογένειας της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη είναι οι δύο συγγενείς τους που είναι τραυματίες.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως οι κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ευθύνες στον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και τον κατηγορούν πως αυτός ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε από την ταράτσα.

Αναφορικά με τη βόμβα που είχε μπει στο σπίτι της μίας οικογένειας την Παρασκευή, οι Αρχές εκτιμούν πως άλλος τοποθέτησε την βόμβα και άλλος την έφτιαξε.

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης προχωρά και σε μία ακόμα αποκάλυψη σχετικά με τα μέλη μίας εκ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο μακελειό.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μέλη της μίας οικογένειας στο παρελθόν είχαν απειλήσει αστυνομικούς. Συγκεκριμένα, πριν από δύο μήνες η Ασφάλεια Ρεθύμνου είχε σχηματίσει δικογραφία για συμμετοχή αρκετών ατόμων σε εγκληματική οργάνωση για θέματα ζωοκλοπών.

Η ΕΛ.ΑΣ είχε προχωρήσει σε επιχείρηση στα μαντριά τους ώστε να γίνει καταγραφή των κλαπέντων ζώων και τότε μέλη της οικογένειας είχαν τηλεφωνήσει σε αστυνομικούς που ήταν υπεύθυνοι στην έρευνα και τους είχαν απειλήσει.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλος όγκος σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή μιας αίθουσας, τραυματίζοντας δύο μαθητές

Σύνταξη
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο - Το περιστατικό συνέβη στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
«Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου», έγραψε ο Νίκος Πλακιάς για νέα σχόλια που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος για τη δημιουργία «κινήματος - κόμματος» από τη Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια όπου η ανησυχία για την επόμενη μέρα είναι έντονη - «Να σταματήσει το κακό εδώ», ζήτησε μέσω του in η μητέρα της 56χρονης

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Σύνταξη
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε μια ριζοσπαστική επανερμηνεία μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Κωνσταντίνου Μενελάου. Η ταινία Θηλυκό έκανε πρεμιέρα στο 66ο ΦΚΘ και θα παιχτεί στις 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι, στο ASVOFF Festival, ενώ μπορεί να τη δει κανείς online στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Καραμπάγκ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Τσέλσι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη, όταν μεγάλος όγκος σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή μιας αίθουσας, τραυματίζοντας δύο μαθητές

Σύνταξη
Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ανακοίνωσε τη νικήτρια του κορυφαίου βραβείου σχεδόν ένα μήνα πριν την τελετή της 1ης Δεκεμβρίου, αναγνωρίζοντας την Ανόκ Γιάι ως μοντέλο της χρονιάς 2025

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Μια ποδοσφαιρική «κλοπή», ένα «ψέμα», μια αδικία από τις λίγες για έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό που «αφόπλισε» την PSV αλλά δεν την «τελείωσε» όπως έπρεπε και όπως μπορούσε…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα (σε βάρος του γιου της) τον 47χρονο - Το περιστατικό συνέβη στο Αγγελοχώρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια, είναι είναι βασικός υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα στη Γουλβς

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Με νέα «όπλα» στη «μάχη» ρίχνεται η κυβέρνηση αλλά τα «πυρά» μοιάζουν άσφαιρα. Δεν έχουν πειστεί οι πολίτες που σε ποσοστό 81% απαντούν πως η ακρίβεια παραμένει αμείωτη. Η εθελοντική πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών και τα διπλά «ταμπελάκια».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κρίστεν Στιούαρτ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς της γενιάς της, ύψωσε τη φωνή της ενάντια στη σιωπή και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι γυναίκες σκηνοθέτιδες στην κινηματογραφική βιομηχανία, περιγράφοντάς την ως «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και προκαλώντας τις συναδέλφους της να «κόψουν το δικό τους νόμισμα» αντί να δέχονται τον τοκενισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Βίντεο δείχνει άνδρα να προσπαθεί να φιλήσει και να αγκαλιάσει την Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπογραμμίζοντας τόσο τον κίνδυνο για την ασφάλεια όσο και την παρενόχληση που αντιμετωπίζουν Μεξικάνες

Σύνταξη
Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
