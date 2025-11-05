Ενώπιον Εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα Τετάρτη τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που αναζητούνταν μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, με δύο νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψη των τριών ανδρών, που αναγκάστηκαν να παραδοθούν καθώς ο αστυνομικός κλοιός γύρω τους είχε αρχίσει να σφίγγει και τα περιθώρια να παραμείνουν ασύλληπτοι είχαν στενέψει σημαντικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, πίεση στους τρεις αδερφούς ασκούσαν από την πρώτη στιγμή του αιματηρού περιστατικού, και μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που ήταν διατεθειμένα να συνεργαστούν, προκειμένου η υπόθεση να μην οδηγηθεί σε βεντέτα.

Η μεταφορά τους χθες μετά την παράδοσή τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έγινε με διαφορετικά βαν της Αστυνομίας από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.



«Εμπλέκονται κι άλλα άτομα»

Σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Λευτέρης Καρτσώνας, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, λίγη ώρα μετά την παράδοση των τριών αδερφών επισήμανε ότι «πρώτιστο μέλημά μας ήταν η διασφάλιση της ακεραιότητας των εντολέων μας δεδομένου ότι το κλίμα είναι πολύ δύσκολο και υπάρχει τεράστιο κοινωνικό βάρος στους παράγοντες που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία».

Χωρίς, όπως τόνισε, να θέλει να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισης εξήγησε πως εμπλέκονται κι άλλα άτομα, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κατατεθεί αποδεικτικό υλικό, καθώς αυτό που προείχε έως τώρα ήταν η άμεση και ασφαλής παράδοση στις Αρχές.

«Τα αποδεικτικά μέσα που αναμένεται να προσκομιστούν προφανώς θα προσκομιστούν τη στιγμή που πρέπει και την ώρα που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι πρέπει με νηφαλιότητα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ηρεμία και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στο να υπάρξει αίσθημα ασφαλείας στην κοινωνία».

Βορίζια: Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες αναζητώντας τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι Αρχές προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία για τον ρόλο των συλληφθέντων στο μακελειό.

Θέλουν να ταυτοποιήσουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο μακελειό και να διαπιστώσουν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος πυροβόλησε και προς ποια κατεύθυνση, ποιος συμμετείχε στην συμπλοκή αλλά και ποιος σκότωσε από το ύψωμα την 56χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει προσδιορίσει τον ρόλο του δεν έχουν αναφέρει τίποτα ούτε για το βαρύ οπλισμό τους,

Παράλληλα, ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η αστυνομία έψαχνε τα όπλα ακόμα και σε νεκροταφεία κοντά σε μνήματα, αλλά και στα εικονοστάσια.