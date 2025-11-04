Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Με λόγια που συγκλονίζουν η μητέρα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κάνει έκκληση μέσω του in να σταματήσει εδώ το κακό που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια και να μην υπάρξει συνέχεια στον κύκλο αίματος.

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».

«Τους αγαπώ κι ας μας σκοτώσανε»

«Όπως αγαπώ όλο τον κόσμο, αγαπώ και αυτούς και ας μας σκοτώσανε» λέει η κυρία Βασιλική συγκλονίζοντας με το μεγαλείο ψυχής.

«Ας σταματήσει εκεί που είναι τώρα, ας μην πεθάνουν κι άλλοι. Μίσος δεν κρατώ. Σε κανέναν δεν κρατώ μίσος. Αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα από εκεί και πέρα αν θέλουν σασμό; σασμό. Αν θέλουν ηρεμήσουν; να ηρεμήσουν. Άλλο πράμα δεν έχω να πω» καταλήγει η κυρία Βασιλική.