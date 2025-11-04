Κάτω από δρακόντεια αλλά και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και με ανείπωτο πόνο έγινε στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της άτυχης 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η γυναίκα έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς, στην αιματηρή συμπλοκή το πρωί του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου.

Από νωρίς το πρωί, το σημείο γύρω από την εκκλησία, όπου θα γινόταν η κηδεία περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ εγκαταστάθηκε και ανιχνευτής μετάλλων στην είσοδο του ναού, για λόγους ασφαλείας.

Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης γυναίκας

Μπροστά σε όλα αυτά, ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης γυναίκας, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος.

«Καμιά ζωή δεν επιστρέφει με άλλο θάνατο, κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με μίσος, καμιά διαφορά δεν λύνεται με τα όπλα» είπε απευθυνόμενος στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για την κηδεία της γυναίκας.

«Τα όπλα δεν τα έχουμε για τους αδερφούς μας, τα όπλα η εκκλησία τα ευλόγησε και τα ευλογεί μόνο όταν κινδυνεύει η ελευθερία και η πατρίδα μας. Σε καμιά άλλη περίπτωση» συμπλήρωσε.

Ο ιερέας είπε επίσης ότι τέτοια γεγονότα δεν πληγώνουν μόνο τις οικογένειες, πληγώνουν και ντροπιάζουν την Κρήτη. «Η Κρήτη δεν είναι νησί εκδίκησης, είναι νησί τιμής, φιλοξενίας, ανθρωπιάς και λεβεντιάς. Λεβεντιά δεν είναι να σηκώνεις το όπλο, αλλά να κρατάς την ψυχή σου όρθια μέσα στον πόνο ακόμα και μέσα στην αδικία» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος αναφέρθηκε στη συγχώρεση: «Είναι δύναμη να συγχωρείς, να κάνεις πίσω να σταματάς το κακό πριν απλωθεί. Η εκκλησία προσεύχεται για την ψυχή της αδικοχαμένης Ευαγγελίας, για τους τραυματίες για όσους έκαναν ό,τι έκαναν, για όσους θρηνούν και υποφέρουν»

«Ζητάμε από όλους να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει» κατέληξε ο ιερέας.