Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Φωτογραφίες και βίντεο του in παρουσιάζουν εικόνες από το σπίτι της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή του Σαββάτου στα Βορίζια.

<br />

Υπενθυμίζεται ότι από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έχασε τη ζωή του και ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης ενώ τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Βαρύ πένθος στον Αλικιανό Χανίων

Στο χωριό Αλικιανός επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ελάχιστα κατάστημα ανοιχτά και κλίμα πένθους εν αναμονή της σορού της 56 χρονης στον ναό που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του χωριού.

Οι δικοί της άνθρωποι επιμένουν στο ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξουν έκτροπα.

Εικόνες από το σπίτι της 56χρονης:

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Μιλώντας στο in ο αδερφός της 56χρονης, Κώστας Φραγκιαδάκης περιέγραψε πώς συνέβη το φονικό επεισόδιο.

«Ήμουνα με την μάνα μου εδώ στο σπίτι όταν έγινε το περιστατικό. Από τη στιγμή που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα στη σκάλα, πόσο να παίρνει; Τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα; Και είδα την αδελφή μου, την Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο. Η μόνη μου φροντίδα, η μόνη μου έννοια ήταν να πάρω την αδελφή μου από κει πέρα. Πυροβολισμοί πέφτανε. Την τράβηξα μαζί με τον γιο της τον μικρό την κατεβάσαμε από τη σκάλα. Πέφτανε σφαίρες από την πάνω πλευρά του χωριού προς τα εδώ, πάνω από τα κεφάλια μας περνάγανε.

Την βάλαμε σε ένα αυτοκίνητο αγροτικό ενός ανιψιού μου άλλου και την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Στον δρόμο προσπαθούσα να της πιάσω τον σφυγμό αλλά δεν τα κατάφερνα γιατί έτρεχε το αμάξι να την προλάβουμε.

Όταν γύρισα στο χωριό ήταν γεμάτο αστυνομικούς ενώ πριν το περιστατικό δεν υπήρχε κανένας. Πρέπει να επικρατήσει πια η λογική, να πάψουν οι εγωισμοί. Οι οικογένειες έχουν διαφορές αρκετό καιρό για διάφορους λόγους.

«Η αστυνομία ξέρει τι γίνεται»

Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν ξαναχαλάσει. Σε όσες περιπτώσεις ήμασταν μάρτυρες οι δικοί μας προσπαθούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Όταν έγινε η έκρηξη το προηγούμενο βράδυ, ετοιμάζουν να πάω να ξαπλώσω. Έπρεπε η διαχείριση αυτού του προβλήματος να γίνει από αρμόδιους.

Το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς και αφού έβλεπα τι γινόταν μέρες τώρα έκανα πολλές προσπάθειες να μιλήσω με την αστυνομία να ειδοποιήσω αλλά δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι και τα προβλήματα μας δεν τους απασχολούν».

Χθες ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα για τον άδικο χαμό της.