Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, μετά το μακελειό στα Βορίζια. Στις φυλακές κρατούνται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

O 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές.

Πένθος και φόβος στα Βορίζια

Μετά την κηδεία του 39χρονου, τα Βορίζια θυμίζουν χωριό… φάντασμα. Πολλές οικογένειες έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους, ενώ όσοι παραμένουν αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, και η επαναλειτουργία τους θα αποφασιστεί μόνο όταν αποκατασταθεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή.

Οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και θα μείνουν έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποτραπεί το ενδεχόμενο αντίποινων.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων και η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Η κηδεία θα γίνει στο χωριό του συζύγου της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους θα πηγαίνουν στο χωριό, όπως έγινε χθες και στη κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια.

Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Στο μεταξύ, οι έρευνες για τα τρία άτομα που βρίσκονται στη δικογραφία για το μακελειό στα Βορίζια και διαφεύγουν της σύλληψης συνεχίζονται σε όλο τον νομό Ηρακλείου, αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Τη Δευτέρα, έγινα έφοδοι στο Ρέθυμνο, σε σπίτια συγγενών των καταζητούμενων, ωστόσο, οι νεαροί δεν εντοπίστηκαν.

Ωστόσο, κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα όπλο και ένα μαχαίρι και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ενός από τα διαμερίσματα.

«Τα τρία άτομα που αναζητούνται έχουν ελεγχθεί και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή και άλλων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε δύσβατες περιοχές, όπου επιχειρούν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με τη βοήθεια drones και εκπαιδευμένων ομάδων εντοπισμού.

Παράλληλα άκαρπες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του οπλισμού που είχαν δράστες της αιματηρής συμπλοκής.