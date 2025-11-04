Βορίζια: Το μεσημέρι στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Στον Αλικιανό Χανίων με την κηδεία της Ευαγγελίας Φουντεδάκη (Φραγκιαδάκη) θα γραφτεί σήμερα το μεσημέρι το τελευταίο επεισόδιο του κύκλου αίματος που άνοιξε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η κηδεία θα γίνει στο χωριό του συζύγου της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους θα πηγαίνουν στο χωριό, όπως έγινε χθες και στη κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια.

Τρισάγιο από τους συναδέλφους της στο νοσοκομείο

Η σορός της άτυχης νοσηλεύτριας θα βρίσκεται στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12.00 το μεσημέρι και η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 14.00 ενώ θα ακολουθήσει η ταφή.

Χθες ο σύλλογος εργαζομένων του Γενικού νοσοκομείου Χανίων “ο Άγιος Γεώργιος” όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, πραγματοποίησε τρισάγιο στη μνήμη της σε βαρύ κλίμα από τον άδικο χαμό της.

Στην κηδεία της 56χρόνης αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται να θα βρεθεί στην κηδεία της μητέρας του ο ένας γιος της 56χρόνης ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 56χρονης, έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν σε πυροβολισμό τον οποίο δέχθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού περιστατικού στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας.

Τις πρώτες ώρες του επεισοδίου είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η άτυχη γυναίκα πέθανε από ανακοπή κάτι που τελικά διαψεύστηκε.

Για το μνημοσύνη του πατέρα της

Η 56χρονη, της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Η γυναίκα είχε μεταβεί από τα Χανιά στα Βορίζια του πρωί του Σαββάτου για το μνημόσυνο του ενός έτους από τον θάνατο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Μιλώντας στο in ο αδερφός της 56χρονης, Κώστας Φραγιαδάκης περιέγραψε πώς συνέβη το φονικό επεισόδιο.

Συγκλονίζει ο αδερφός της

«Ήμουνα με την μάνα μου εδώ στο σπίτι όταν έγινε το περιστατικό. Από τη στιγμή που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα στη σκάλα, πόσο να παίρνει; Τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα; Και είδα την αδελφή μου, την Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο. Η μόνη μου φροντίδα, η μόνη μου έννοια ήταν να πάρω την αδελφή μου από κει πέρα. Πυροβολισμοί πέφτανε. Την τράβηξα μαζί με τον γιο της τον μικρό την κατεβάσαμε από τη σκάλα. Πέφτανε σφαίρες από την πάνω πλευρά του χωριού προς τα εδώ, πάνω από τα κεφάλια μας περνάγανε.

Την βάλαμε σε ένα αυτοκίνητο αγροτικό ενός ανιψιού μου άλλου και την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Στον δρόμο προσπαθούσα να της πιάσω τον σφυγμό αλλά δεν τα κατάφερνα γιατί έτρεχε το αμάξι να την προλάβουμε.

Όταν γύρισα στο χωριό ήταν γεμάτο αστυνομικούς ενώ πριν το περιστατικό δεν υπήρχε κανένας. Πρέπει να επικρατήσει πια η λογική, να πάψουν οι εγωισμοί. Οι οικογένειες έχουν διαφορές αρκετό καιρό για διάφορους λόγους.

«Η αστυνομία ξέρει τι γίνεται»

Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν ξαναχαλάσει. Σε όσες περιπτώσεις ήμασταν μάρτυρες οι δικοί μας προσπαθούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Όταν έγινε η έκρηξη το προηγούμενο βράδυ, ετοιμάζουν να πάω να ξαπλώσω. Έπρεπε η διαχείριση αυτού του προβλήματος να γίνει από αρμόδιους.

Το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς και αφού έβλεπα τι γινόταν μέρες τώρα έκανα πολλές προσπάθειες να μιλήσω με την αστυνομία να ειδοποιήσω αλλά δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι και τα προβλήματα μας δεν τους απασχολούν».