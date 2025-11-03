newspaper
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 21:18

Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

ΑποστολήΔήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Στο νέο κακό που βρήκε την τοπική κοινωνία στα Βορίζια αναφέρθηκε μια γιαγιά από τον Ζαρό, της οποίας τα λόγια χτυπούν το πρόβλημα στην καρδιά του. «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά να μη συνεχίσουν αυτήν την ιστορία, λέει στο in η κυρία Πόπη Παπαγιαννάκη.

Η κυρία Πόπη θυμάται και ένα παλιότερο αιματηρό επεισόδιο αυτής της βεντέτας, αλλά θυμάται και ότι τα παλιά τα χρόνια υπήρχε περισσότερη αγάπη. «Πρέπει να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν», λέει με τη σοφία της η γυναίκα.

Η κυρία Πόπη, που γεννήθηκε και ζει στο χωριό Ζαρός του δήμου Φαιστού, λέει για το περιστατικό στα Βορίζια: «Στενοχωρήθηκα γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι άσχημα. Δεν είναι όμορφα. Παλιά είχε ξαναγίνει αυτό, του Αγίου Φανουρίου. Είχε γίνει πάλι φασαρία εκεί, αλλά δεν ξεχαστήκανε φαίνεται.

Τότε πάλι είχαν στενοχωρηθεί οι άνθρωποι, και στον Ζαρό και παντού. Γιατί πολύ απλά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν πρέπει να τα κάνουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι άσχημα πράγματα γιατί μετά συνεχίζονται».

Στη ερώτηση τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα πράγματα, η κυρία Πόπη απαντά: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά να μη συνεχίσουν αυτήν την ιστορία. Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, που είναι σε αυτήν την ηλικία, πρέπει να ορμηνευτούν να τη σταματήσουν. Πρέπει να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν. Ο Άγιος Φανούριος, που είναι δυνατός, και η Παναγία, που είναι πολύ θαυματουργή… Έπρεπε να μπουν στη μέση. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω γιατί γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ να σας πω κάτι παραπάνω.

Εμείς παλιά δεν τα κάναμε αυτά. Γίνονταν, αλλά όχι τέτοια πράγματα. Παλιά ανοίγαμε οι γειτόνισσες και βάζαμε η καθεμιά ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα. Ήμασταν αγαπημένοι. Εντάξει, μαλώνανε λίγο, αλλά όχι να φτάσουν σε τέτοιο σημείο. Δεν έφταναν στο σημείο που φτάνουνε τώρα».

Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπλοκατοχή
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπλοκατοχή

Η αστυνομία αναζητά σε όλη την Κρήτη τα τρία αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορύζια - Προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
«Καμπανάκι» 03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
Αυξάνεται η ανησυχία 03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
Namedropping 03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
Κρήτη 03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
Κρατούσε μαχαίρι 03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
