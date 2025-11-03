Στο νέο κακό που βρήκε την τοπική κοινωνία στα Βορίζια αναφέρθηκε μια γιαγιά από τον Ζαρό, της οποίας τα λόγια χτυπούν το πρόβλημα στην καρδιά του. «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά να μη συνεχίσουν αυτήν την ιστορία, λέει στο in η κυρία Πόπη Παπαγιαννάκη.

Η κυρία Πόπη θυμάται και ένα παλιότερο αιματηρό επεισόδιο αυτής της βεντέτας, αλλά θυμάται και ότι τα παλιά τα χρόνια υπήρχε περισσότερη αγάπη. «Πρέπει να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν», λέει με τη σοφία της η γυναίκα.

Η κυρία Πόπη, που γεννήθηκε και ζει στο χωριό Ζαρός του δήμου Φαιστού, λέει για το περιστατικό στα Βορίζια: «Στενοχωρήθηκα γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι άσχημα. Δεν είναι όμορφα. Παλιά είχε ξαναγίνει αυτό, του Αγίου Φανουρίου. Είχε γίνει πάλι φασαρία εκεί, αλλά δεν ξεχαστήκανε φαίνεται.

Τότε πάλι είχαν στενοχωρηθεί οι άνθρωποι, και στον Ζαρό και παντού. Γιατί πολύ απλά δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν πρέπει να τα κάνουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι άσχημα πράγματα γιατί μετά συνεχίζονται».

Στη ερώτηση τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα πράγματα, η κυρία Πόπη απαντά: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά να μη συνεχίσουν αυτήν την ιστορία. Τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, που είναι σε αυτήν την ηλικία, πρέπει να ορμηνευτούν να τη σταματήσουν. Πρέπει να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν. Ο Άγιος Φανούριος, που είναι δυνατός, και η Παναγία, που είναι πολύ θαυματουργή… Έπρεπε να μπουν στη μέση. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω γιατί γίνονται. Δεν ξέρω κι εγώ να σας πω κάτι παραπάνω.

Εμείς παλιά δεν τα κάναμε αυτά. Γίνονταν, αλλά όχι τέτοια πράγματα. Παλιά ανοίγαμε οι γειτόνισσες και βάζαμε η καθεμιά ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα. Ήμασταν αγαπημένοι. Εντάξει, μαλώνανε λίγο, αλλά όχι να φτάσουν σε τέτοιο σημείο. Δεν έφταναν στο σημείο που φτάνουνε τώρα».