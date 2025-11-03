Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Γυναίκα που διαμένει στα Βορίζια μίλησε στο in για το φονικό αναφέροντας ότι άκουσε τις μπαλοθιές, «αλλά τις έχουμε συνηθισμένες. Αλλά έπεσαν πάρα πολλές εδώ, είχε ένα σύννεφο από καπνό που δεν μπορούσες να δεις».

Η ίδια τόνισε ότι δεν βγήκε στο μπαλκόνι λόγω της επικίνδυνης κατάστασης. «Φοβόμουν», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν πίστευε την τραγωδία που είχε σημειωθεί στα Βορίζια

«Με το παραμικρό θα πιούμε ένα κρασί και ρίχνουμε μπαλοθιές. Ήταν πολλές και ξαφνιάστηκα, αλλά δεν υπολόγισα ότι έγινε κάτι κακό. Ήξερα ότι είχε γίνει η ανατίναξη από πάνω και λέω κάτι θα είναι, εκφοβισμός. Μετά σιωπή, ούτε φωνές, ούτε μπαλοθιές, ούτε τίποτα. Ύστερα άκουσα φωνές. Ήταν οι αδερφές του σκοτωμένου, η γυναίκα του και ήταν εδώ και φωνάζανε ‘Φανούρη, Φανούρη’. Εγώ νόμιζα ότι τον κράταγαν για να μην πάει να κάνει κάτι κακό. Δεν υπολόγιζα εγώ ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός».

Όπως συμπλήρωσε η γυναίκα μετά το περιστατικό άκουσε να καλούν σε βοήθεια και να ζητάνε ασθενοφόρο.

Αναφορικά με τον αν είχε υπάρξει στο παρελθόν αντίστοιχο περιστατικό, η γυναίκα είπε ότι «κάτι παρόμοιο, πιο βαρύ βέβαια είχε γίνει κι εδώ στο σούπερ μάρκετ, ήταν του πατέρα μου και τώρα είναι δικό μου. Τότε ήταν καφενείο και γινόταν γλέντι του Αγίου Φανουρίου και έγινε πάλι ό,τι έγινε και το έζησα. Θυμάμαι τις φωνές, τις μπαλοθιές».

Σχετικά με τον αν ανησυχεί η ίδια μετά το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν φοβάται, παρότι μένει μόνη της, καθώς οι δικοί της μένουν μακριά και δεν έχουν εμπλοκή σε τέτοια θέματα.

Τι ανέφερε για την ανατίναξη του σπιτιού την ημέρα πριν το φονικό

Από την έκρηξη «σηκώθηκαν χαλίκια που χτυπούσαν και στην ταράτσα ακόμη. Το άκουγα, αλλά δεν υπολόγισα τέτοιο πράγμα. Τώρα τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει».

«Κακώς ανατίναξαν το σπίτι του γιατί προσπαθούσε ο άνθρωπος να το φτιάξει, να βάλει τα παιδιά του μέσα εδώ και χρόνια και να πάει κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Όμως αυτοί έπρεπε να το αφήσουν στη δικαιοσύνη, να μην κάνουν ό,τι έκαναν».

«Κάποτε ήταν χωριό με αξία, αλλά δυστυχώς εμείς το φέραμε στην κατάσταση που είναι», τόνισε η γυναίκα.