Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Βαρύ πένθος στα Βορίζια με τις δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στο μακελειό να θρηνούν τους νεκρούς τους και το χωριό να θυμίζει σκηνικό τραγωδίας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να το φρουρούν, όπως καταγράφει η κάμερα του in. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Η οικογένεια Φραγκιαδάκη μετρά ήδη μία νεκρή, την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που όπως αποκάλυψε το in, πέθανε από θανάσιμο τραύμα που προκάλεσε πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή, όπως αρχικά ειπώθηκε. Η σορός της άτυχης γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στα Χανιά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία της. Την ίδια στιγμή αγνοείται μετά τη φονική σύγκρουση των δύο οικογενειών και ο γιος της 56χρονης γυναίκας, με τους συγγενείς να εκφράζουν έντονους φόβους.

Για τη δολοφονία του 39χρονου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο φρουρούμενους τραυματίες της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ωστόσο παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία πληθαίνουν και γίνονται πιο επιτακτικά όσο αυξάνονται οι μαρτυρίες για το γεγονός:

– Τι γίνεται με την έρευνα για τη βόμβα;

– Ο 39χρονος ήταν μόνος του όταν άνοιξε πυρ; Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ήταν και άλλοι από την οικογένεια Καργάκη στο σημείο.

– Γιατί δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες και για την 56χρονη που έπεσε νεκρή από βολή πυροβόλου όπλου;