Σε «φρούριο» έχουν μετατραπεί τα Βορίζια της Κρήτης μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν με το φόβο της συνέχειας της βεντέτας, η οποία κρατά πάνω από 70 χρόνια ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού.

Οι αστυνομικοί ψάχνουν εμπλεκόμενους μάρτυρες και όπλα, ενώ στα Βορίζια βρίσκεται και επίλεκτη ομάδα του ελληνικού FBI, ζητώντας απαντήσεις για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 1/11 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις.

«Βρήκα την αδερφή μου κάτω»

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», είπε στο MEGA ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς.

«Όταν βρέθηκα εκεί, όταν άκουσα τους έντονους πυροβολισμούς ήμουν στο σπίτι με τη μάνα μου και έτρεξα εκεί. Στα 20 μέτρα από εμένα έγινε η ιστορία. Πήρα την αδερφή μου που την βρήκα κάτω και προσπάθησα να τη βγάλω έξω από τα πυρά που έπεφταν».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η αδερφή μου κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να πάρω την αδερφή μου. Δεν κοίταζα πουθενά. Και να με σκοτώσετε δεν θα σας πω ποιος ήταν εκεί, γιατί δεν μπορώ, γιατί κοίταζα την αδερφή μου», είπε.

Όπως είπε ο ίδιος, ήδη από το πρωί του Σαββάτου καλούσε την αστυνομία εξαιτίας της τεταμένης κατάστασης, ωστόσο κανένας δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανένας. «Εγώ πιστεύω ότι με τον διάλογο λύνονται όλα».

«Δεν μπορεί κανένας από αυτούς που έφυγε να γυρίσει πίσω και είναι κρίμα. Δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Το θέμα είναι να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και να σταματήσει το κακό εδώ», είπε. «Η αστυνομία πρέπει να μείνει στο χωριό. Το χωριό πρέπει να είναι ζωσμένο από την αστυνομία μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα».

Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία του 39χρονου, ενός εκ των θυμάτων θα γίνει σήμερα στις 14:00 και οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό. Λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής 2-11-2025 η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους. Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα. Μάλιστα οι Αρχές έψαξαν εξονυχιστικά όλα τα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν πάνω από 100.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Σημειώνεται πως στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται τρεις άνθρωποι, μία γυναίκα και δύο άνδρες.

«Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Τα τραύματα που φέρουν δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στην εξέλιξη της υγείας τους», είπε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

«Φρούριο» το χωριό

Οι Αρχές έχουν ακροβολιστεί και έχουν αποκλείσει τις εισόδους του χωριού, ακινητοποιούν όλα τα αυτοκίνητα και κάνουν σωματικούς ελέγχους στους οδηγούς. Παράλληλα ψάχνουν και τα αυτοκίνητα καθώς ενδέχεται να υπάρχουν όπλα ή άλλο πολεμικό υλικό.

Χθες μεταξύ άλλων, έγιναν και έφοδοι σε σπίτια εμπλεκόμενων προσώπων των δύο οικογενειών. Κατέσχεσαν ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, βρέθηκε ένα δίκαννο, δύο καραμπίνες από τις οποίες η μία ήταν χωρίς σειριακό αριθμό, πλήθος φυσιγγίων και μαχαιριά.