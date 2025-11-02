Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης γυναίκας που φέρνει στο φως το in, ο θάνατός της στα Βορίζια είναι από πυροβόλο όπλο, αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι έπαθε ανακοπή. Η 56χρονης εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων και είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο του ενός έτος του πατέρα της.

Όπως αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου της γυναίκας, η 56χρονη σκοτώθηκε στην κεντρική πλατεία Βοριζίων.

Το κλίμα στο χωριό, μετά το μακελειό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, η 56χρονη γυναίκα και ένας 39χρονος άντρας, παραμένει τεταμένο.

Η κηδεία του 39χρονου είχε προγραμματιστεί για σήμερα, ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία. Η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, βάφτισε χθες τρία από τα πέντε παιδιά του σε διπλανό χωριό, όπως επιτάσσει το τοπικό έθιμο ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, αγνοείται ο γιος της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό.

Δύο προσαγωγές για την αιματοχυσία

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές στα Βορίζια ενώ αμφότερα τα άτομα είναι μέλη των δύο οικογενειών. Ο ένας προσήχθη για αδήλωτο όπλο. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί ποιοι συμμετείχαν στη χθεσινή αιματοχυσία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε εμπλεκόμενους που κρύβονται.

Το χωριό έχει μετατραπεί σε φρούριο από πάνοπλους αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί υπό τον φόβο νέου κύκλου συμπλοκών. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν επίσης στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα.

Η βομβιστική επίθεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Η έκρηξη ενός μηχανισμού φαίνεται πως ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και συγκεκριμένα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, υπήρχε έντονος αναβρασμός εξαιτίας της έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού σε υπό ανέγερση σπίτι. Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτίλια» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες ενεπλάκησαν στην ανταλλαγή πυρών.

Οι δυο οικογένειες, με αφορμή όσα έγιναν, πήραν τα όπλα το πρωί του Σαββάτου και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης.

Τραγικός απολογισμός όσων εκτυλίχθηκαν ήταν 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.