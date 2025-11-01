Μια έκρηξη σε οικοδομή προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια – Πάνω από 2.000 σφαίρες έπεσαν στο επεισόδιο

Σενάριο ταινίας δράσης θα μπορούσαν να θυμίζουν όλα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωστόσο, οι σφαίρες ήταν αληθινές, με αποτέλεσμα ο μέχρι στιγμής απολογισμός να μετρά δύο νεκρούς και δέκα τραυματίες.

Τα Βορίζια από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν και η δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφεραν να εισέλθουν στο χωριό μοιάζει σαν… ακατοίκητο. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, ενώ όσοι δεν είχαν που αλλού να πάνε, έχουν κλειδωθεί από το φόβο ενός νέου επεισοδίου.

Την ίδια ώρα, πάνοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται σχεδόν σε κάθε γωνία του χωριού, προσπαθώντας να προλάβουν πιθανή άλλη διαμάχη.

Όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες, προς πάσα κατεύθυνση, με το σκηνικό να μοιάζει με πεδίο πολέμου.

Η έκρηξη που έφερε το μακελειό

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες προτού «μιλήσουν» τα όπλα, σημειώθηκε μια έκρηξη σε μια νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Αυτή ήταν η αιτία του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

<br />

Και αυτή σχετίζεται με τη βεντέτα που κρατά από το ‘50 στο χωριό, με πρωταγωνιστές τις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Όπως σημείωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» τον τελευταίο χρόνο «υπάρχει αυτό το θέμα τριβής των δύο οικογενειών για την ανέγερση αυτού του σπιτιού».

«Υπήρξε ένα μαχαίρωμα μεταξύ μελών των δύο οικογενειών πριν από μερικούς μήνες, που αποδίδεται πιθανόν σε αυτήν την διαμάχη» συμπλήρωσε.

Μια από τις μεγαλύτερες βεντέτες στη χώρα

Οι δύο οικογένειες που έχουν «έχθρα» από το 1955, φαίνεται πως είχαν βρει τρόπο να χωριστούν, με τα σπίτια της κάθε μιας να είναι σε διαφορετική πλευρά του χωριού. Όμως η οικοδομή που σημειώθηκε η έκρηξη φαίνεται πως παραβίαζε αυτή τη συμφωνία.

<br />

Άλλωστε, αμέσως μετά την έκρηξη, η οποία προκάλεσε ισχυρές ζημιές στην οικοδομή, όσοι βρίσκονταν εκεί αμέσως υπέθεσαν ποιος βρίσκεται πίσω από το χτύπημα.

Έτσι σήμερα, η πλευρά του ιδιοκτήτη του σπιτιού θέλησε να πάρει αντεκδίκηση για τα όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής, σκορπώντας τον τρόμο στο χωριό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανταλλαγή των πυρών κράτησε για ώρες, τόσο μέσα στο χωριό, όσο και στις αγροτικές εκτάσεις γύρω από τα σπίτια.

Πανικός στα νοσοκομεία

Μετά το μακελειό στο χωριό επικράτησε πανικός και στα νοσοκομεία που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες και οι δύο σοροί.

Οι τραυματίες από τη μία οικογένεια μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο, ενώ αυτοί από την άλλη οδηγήθηκαν στο ΠΑΓΝΗ το οποίο άνοιξε αν και δεν εφημέρευε.

Στα νοσοκομεία βρέθηκαν και συγγενείς των τραυματιών που ζητούσαν νέα εκδίκηση για το μακελειό, με την Ελληνική Αστυνομία να λαμβάνει δρακόντεια μέτρα για να αποφύγει νέο κύκλο αίματος στο χωριό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του θύματος λιποθύμησε έξω από το νοσοκομείο. Βλέποντάς τους στυνομικούς η γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Πάντως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα παραμείνουν στους χώρους των νοσοκομείων, καθώς υπάρχει ο φόβος για νέες επιθέσεις εναντίον των μελών των δύο οικογενειών.

Κλείνουν ακόμα και τα σχολεία

Υπό το φόβο αντιποίνων και νέων επιθέσεων, οι Αρχές του δήμου Φαιστού έλαβαν απόφαση για την αναστολή των μαθημάτων της α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν:

• Νηπιαγωγείο Βοριζίων

• Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

• Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

• Γυμνάσιο Ζαρού

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Το απόγευμα του Σαββάτου εξέδωσε ανακοίνωση για το μακελειό στα Βορίζια και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».