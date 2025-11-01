newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 14:22

Βορίζια: Όταν το χωριό βάφτηκε με αίμα το 1955 – Η πολύνεκρη βεντέτα που συγκλόνισε την Κρήτη

Ξυπνούν μνήμες στα Βορίζια από τη βεντέτα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο - Η τραγωδία που σημάδεψε το χωριό το 1955, με 6 νεκρούς και 14 τραυματίες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Spotlight

Μακελειό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη, με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ πολλοί τραυματίστηκαν. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό.

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από τη βεντέτα που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν από 70 χρόνια, με έξι νεκρούς και 14 τραυματίες.

Η αιματηρή βεντέτα του 1955

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Βορίζια βάφονται με αίμα. Ήταν 27 Αυγούστου 1955, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου.

Το κέφι, το κρασί και η λύρα έδιναν τον ρυθμό του πανηγυριού, όταν ξαφνικά η γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία. Ένας χωριανός επιτέθηκε απρόκλητα στον δασοφύλακα της περιοχής, ο οποίος διασκέδαζε σε καφενείο.

Χωρίς να προηγηθεί λογομαχία, τον χτύπησε με μαχαίρι στον λαιμό, σκοτώνοντάς τον σχεδόν ακαριαία. Ο δράστης εκμεταλλεύτηκε τον πανικό και εξαφανίστηκε πριν συλληφθεί.

Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια αιματηρή βεντέτα

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από διαφωνία σχετικά με παράνομη υλοτομία. Μπροστά στον κίνδυνο να καταγγελθεί για τα καυσόξυλα, ο δράστης αποφάσισε να εκφοβίσει το θύμα, παρακινώντας συγγενή του να επιτεθεί.

Υπήρξαν, ωστόσο, και άλλες εκδοχές για το κίνητρο: κάποιοι υποστήριξαν ότι αφορμή ήταν το ότι το θύμα αγνόησε τον χαιρετισμό του ανιψιού του, ενώ άλλοι ότι το θύμα απέτρεπε πελάτες από το καφενείο του δράστη.

Φαίνεται πως απευθύνθηκε σε μια παρέα που κατευθυνόταν προς το καφενείο του δράστη και τους κάλεσε να πιουν μαζί σε άλλο καφενείο. Τότε ο δράστης έβγαλε το μαχαίρι και τον επιτέθηκε.

Η δολοφονία του δασοφύλακα στα Βορίζια προκάλεσε ταραχή στο χωριό και ξεκίνησε μια αιματηρή βεντέτα. Σύμφωνα με τη «Μηχανή του Χρόνου», πέντε λεπτά μετά τον πρώτο φόνο, συγγενείς του θύματος έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν. Ακολούθησαν νέοι φόνοι και επιθέσεις, μεταξύ των οποίων η ρίψη χειροβομβίδας στο σπίτι του δασοφύλακα, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και 14 τραυματίες.

Η χωροφυλακή και στρατιωτικά τμήματα έφτασαν στο χωριό για να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ οι κάτοικοι και οι αυτόπτες μάρτυρες απομονώθηκαν για την ασφάλειά τους.

YouTube thumbnail

Η είδηση για το πρωτοφανές μακελειό έγινε αμέσως πρώτο θέμα σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες της χώρας, οι οποίες έστειλαν δημοσιογράφους στα Βορίζια για να καλύψουν τα γεγονότα.

Καταδίκες και αποφυλακίσεις

Λίγους μήνες αργότερα, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Κακουργιοδικείο Αθηνών, ώστε να αποφευχθούν νέες αντεκδικήσεις. Στη δίκη κατατέθηκε ότι οι κάτοικοι, μόλις άκουσαν την πρώτη πιστολιά, κυριεύτηκαν από αμόκ, έτρεξαν στους δρόμους και άρπαξαν ό,τι όπλο είχαν στα σπίτια τους.

Ο βασικός κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έπινε επί 27 ώρες κρασί και τσικουδιά και ότι είχε μαζί του το φονικό μαχαίρι, καθώς ήταν χασάπης. Τελικά καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 χρόνων.

Οι κατηγορούμενοι απολογούνται

Ο ανιψιός της συζύγου του δασοφύλακα, ο δράστης του δεύτερου φόνου, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και ο τρίτος κατηγορούμενος σε κάθειρξη  25 ετών. Το δικαστήριο επέβαλε μικρότερες ποινές στους άλλους για κατοχή όπλων.

Ο πρωτοαίτιος των γεγονότων, πήρε χάρη με βασιλικό διάταγμα της 17ης Απριλίου 1963. Σύμφωνα με αυτό η κάθειρξη των 20 χρόνων μετριάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών. Οι άλλοι καταδικασθέντες αποφυλακίστηκαν μετά από 15 – 18 χρόνια.

Η υπόθεση στα Βορίζια, με συνολικά 6 νεκρούς και 14 τραυματίες, έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο αιματηρές βεντέτες στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες και φωτογραφίες από τη «Μηχανή του Χρόνου»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Green
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Κρήτη 01.11.25

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Μετά τον σάλο 01.11.25

ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια - Τα επεισόδια στην κάμερα του in

Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in καταγράφουν την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύνταξη
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25 Upd: 14:07

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από Θεσσαλία: «Θα ενώσουμε τον ελληνικό λαό σε ένα σχέδιο ανατροπής, για μια καλύτερη ζωή»

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε αγρότες και κτηνοτρόφους στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Να ανακληθεί η απόφαση για το κλείσιμο των 204 ΕΛΤΑ ζητάει ο βουλευτής της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Πληθαίνουν οι γαλάζιες φωνές κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ - Να ανακληθεί ζητάει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

«Καλώ τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει την απόφασή της και να δώσει χρόνο στον κοινωνικό διάλογο - Δεν μπορεί η Β' Πειραιά να μείνει χωρίς υπηρεσίες ταχυδρομείου» διαμηνύει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Σύνταξη
Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας
Βραζιλία 01.11.25

Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του κυβερνήτη του Ρίο ντε Τζανέιρο μετά από αιματηρή έφοδο της αστυνομίας

Περίπου 2.500 αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στις φαβέλες – φτωχές και πυκνοκατοικημένες γειτονιές χτισμένες σε απότομες πλαγιές – σε όλο το Ρίο την Τρίτη στις 28 του Οκτώβρη

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αναμένονται ανακοινώσεις από τη διοίκηση μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Σε ανακοινώσεις θα προχωρήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ μετά τις αντιδράσεις για το λουκέτο σε 204 καταστήματα

Να καλμάρει τις αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ επιχειρεί η κυβέρνηση - Ανακοινώσεις για το πώς θα υλοποιηθεί το «σχέδιο εξυγίανσης» θα κάνει η διοίκηση του οργανισμού

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο

Ο Άρης Betsson προσκάλεσε στο Αλεξάνδρειο τον γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη Μήγιο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι με τον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ γυναικών 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ Γυναικών. Τηλεοπτικά από MEGA News

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Ηλιούπολη για την 8η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο