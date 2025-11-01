Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Ισχυρή έκρηξη αναστάτωσε το βράδυ της Παρασκευής τους κατοίκους στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Η βόμβα εξερράγη σε υπό κατασκευή οικία που όπως φαίνεται ανήκει σε 29χρονο.
Στα Βορίζια μεταβαίνει ειδικός πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί από το Ηράκλειο
Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός «έσκασε» λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην κτιριακή κατασκευή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να διασφαλίσουν την περιοχή. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου και το ωστικό κύμα φέρεται να σάρωσε τα πάντα, ξηλώνοντας πόρτες, παράθυρα και γυψοδανίδες.
Βόμβα στο Ηράκλειο: Ένταση στο χωριό
Πολύ γρήγορα έσπευσαν στο σημείο δεκάδες χωριανοί, ενώ σύμφωνα με το ίδιο μέσο επικράτησε ένταση καθώς κάποιοι εξέφρασαν υπόνοιες για την ταυτότητα του δράστη και λίγο έλειψε κάποιοι να πιαστούν στα χέρια.
Στο χωριό μετέβησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού, όμως λόγω του προχωρημένου της ώρας η αυτοψία δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί. Αυτό θα γίνει σήμερα, καθώς στα Βορίζια μεταβαίνουν ειδικός πυροτεχνουργός της ΕΛ.ΑΣ. και αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου.
Η τοπική κοινωνία παραμένει σε σοκ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης και οι υπεύθυνοι πίσω από αυτήν.
