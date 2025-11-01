Μακελειό στα Βορίζια: Βαφτίσια πριν την κηδεία για την οικογένεια του 39χρονου θύματος

Βουβός πόνος κυριεύει τα Βορίζια στην Κρήτη. Μετά το μακελειό του Σαββάτου δεν υπάρχει ζωή στο χωριό, όλοι βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους και στους δρόμους υπάρχουν μόνο στελέχη των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η μία οικογένεια της βεντέτας, αυτή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ζει στιγμές αρχαίας τραγωδίας μετά τα όσα έγιναν στο χωριό το πρωί του Σαββάτου.

Οι συγγενείς του 39χρονου καλούνται πριν κάνουν την κηδεία του, να βαφτίσουν όλα τα αβάπτιστα παιδιά της οικογένειας, όπως ορίζει το έθιμο στην Κρήτη.

Έτσι και έγινε, καθώς όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά το μακελειό, έκαναν τα βαφτίσια. Πλέον, θα συνοδεύσουν τον 39χρονο στην τελευταία του κατοικία την Κυριακή, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Δείτε εικόνες από τα Βορίζια μετά το μακελειό:

«Φανούρη σε εκτελέσανε» φώναζε η αδελφή του θύματος

Η αδερφή του Φανούρη Καργάκη, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε γεμάτη απόγνωση: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι να σε δω; Που είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Από τα «πυρά» της αδελφής του θύματος δεν γλίτωσαν και οι αστυνομικές δυνάμεις, με την ίδια να λέει ότι όταν είχε πάρει τηλέφωνο να ειδοποιήσει τις Αρχές, δεν της έδωσε κανείς σημασία.