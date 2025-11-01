newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Μακελειό στα Βορίζια: Βαφτίσια πριν την κηδεία για την οικογένεια του 39χρονου θύματος
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 19:51

Μακελειό στα Βορίζια: Βαφτίσια πριν την κηδεία για την οικογένεια του 39χρονου θύματος

Η οικογένεια του 39χρονου θύματος του μακελειού στα Βορίζια κλήθηκε να βαφτίσει τα αβάπτιστα παιδιά, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η κηδεία την Κυριακή.

Βουβός πόνος κυριεύει τα Βορίζια στην Κρήτη. Μετά το μακελειό του Σαββάτου δεν υπάρχει ζωή στο χωριό, όλοι βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους και στους δρόμους υπάρχουν μόνο στελέχη των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, η μία οικογένεια της βεντέτας, αυτή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ζει στιγμές αρχαίας τραγωδίας μετά τα όσα έγιναν στο χωριό το πρωί του Σαββάτου.

Οι συγγενείς του 39χρονου καλούνται πριν κάνουν την κηδεία του, να βαφτίσουν όλα τα αβάπτιστα παιδιά της οικογένειας, όπως ορίζει το έθιμο στην Κρήτη.

Έτσι και έγινε, καθώς όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες μετά το μακελειό, έκαναν τα βαφτίσια. Πλέον, θα συνοδεύσουν τον 39χρονο στην τελευταία του κατοικία την Κυριακή, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Δείτε εικόνες από τα Βορίζια μετά το μακελειό:

«Φανούρη σε εκτελέσανε» φώναζε η αδελφή του θύματος

Η αδερφή του Φανούρη Καργάκη, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής, φώναζε γεμάτη απόγνωση: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι να σε δω; Που είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

YouTube thumbnail

Από τα «πυρά» της αδελφής του θύματος δεν γλίτωσαν και οι αστυνομικές δυνάμεις, με την ίδια να λέει ότι όταν είχε πάρει τηλέφωνο να ειδοποιήσει τις Αρχές, δεν της έδωσε κανείς σημασία.

World
Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Αμυντική βιομηχανία: Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετούν στα ύψη – Μήπως οι επενδυτές θα απογοητευτούν;

Business
ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

ΕΛΤΑ: Πού κλείνουν καταστήματα – Αλλαγή πλάνων από τη διοίκηση

Βορίζια: Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό
«Σεβασμός στα θύματα» 01.11.25

Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια

Η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις στα Βορίζια - Οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Υποχώρηση για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα
Ελλάδα 01.11.25

Υποχώρηση από τα ΕΛΤΑ για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις - Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύνταξη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Κρήτη 01.11.25

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Μετά τον σάλο 01.11.25

ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια - Τα επεισόδια στην κάμερα του in

Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in καταγράφουν την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύνταξη
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25 Upd: 14:07

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης
Κόσμος 01.11.25

Κυριαρχισμός: Γιατί είναι η πιο επικίνδυνη πολιτική μάστιγα της Ευρώπης

Οι διακρατικές κρίσεις της εποχής μας απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, όμως οι εθνικοί ηγέτες επιμένουν σε παιχνίδια κυριαρχίας που αφήνουν τους πολίτες ευάλωτους να αναζητούν εξιλαστήρια θύματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 01.11.25

Live Streaming: Υδραϊκός – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε μέσα από Live Streaming στις 20:00 την αναμέτρηση Υδραϊκός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
Λογοκρισία 01.11.25

Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στη Δυτική Πτέρυγα, για «λόγους ασφαλείας». Κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι «στήνουν ενέδρες» για να εκμαιεύουν «ευαίσθητες πληροφορίες».

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Super League 01.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης

LIVE: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άρης, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 01.11.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι
Premier League 01.11.25

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι

LIVE: Tότεναμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Tότεναμ – Τσέλσι, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Super League 01.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Κηφισιά, για την 9η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 01.11.25

Φάμελλος: Απόδειξη πανικού η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι – Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
Στη Σαρατόγκα 01.11.25

Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας

Άνθρωποι ήταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της συντριβής. «Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο, αλλά υπήρχαν ριπές ανέμου 40 μιλίων την ώρα και νομίζω ότι καθώς προσπαθούσε να αποκτήσει ύψος, λόγω του ότι ήταν μονοκινητήριο αεροσκάφος, το πήρε ο άνεμος και το έσπρωξε σαν χαρταετό κατευθείαν στο δέντρο μου, και το αεροπλάνο έπεσε κατευθείαν κάτω».

Σύνταξη
Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Πολύ καλή η Νότιγχαμ, άξιζε τη νίκη κόντρα Γιουνάιτεντ (2-2)

Εβγαλε αντίδραση η Νότιγχαμ Φόρεστ, πίεσε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Σοβαρό λάθος στο γκολ του Κασεμίρο από τους διαιτητές – Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ.

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μπάσκετ 01.11.25

Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
