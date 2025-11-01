newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΕΜΠΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΡΑΜΠ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΓΑΖΑ
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 15:46

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Τα χρόνια περνάνε… Γιατί ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα μεγαλώνοντας;

Spotlight

Αιματοκύλισμα στα Βορίζια με νεκρούς και τραυματίες συγκλονίζει το Ηράκλειο της Κρήτης.

Η αιματηρή συμπλοκή ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (1/11) μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας «πόλεμος» με πυρά εκατέρωθεν.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 15 είναι οι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ακόμη και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο. Από τους τραυματίες, τέσσερις φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το χρονικό του μακελειού

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν βγήκαν όπλα στα Βορίζια και οι πυροβολισμοί άρχισαν να πέφτουν βροχή. Οι σφαίρες έπεσαν τόσο μέσα στο χωριό όσο και στα γύρω βουνά, αλλά και στο φαράγγι της περιοχής.

Επίσημα, μια γυναίκα περίπου 57 ετών είναι νεκρή στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και ένας άνδρας 39 ετών στο Βενιζέλειο. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας τραυματίας, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Στην Κρήτη σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ και ειδική μονάδα της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και έτσι οι πυροβολισμοί σταμάτησαν. Πλέον, το έχουν αποκλείσει και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν καλάσνικοφ και άλλα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη μάχη.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της αστυνομίας στο νησί.

Στην Κρήτη σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και ειδική μονάδα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ της Κρήτης.

Τι προκάλεσε το αιματοκύλισμα

Αιτία για το αιματοκύλισμα φέρεται να είναι το γεγονός ότι η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (Κάτω Χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (Πάνω Χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής (31/10) εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα στο υπό κατασκευή σπίτι.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί.

Μετά την έκρηξη, όλο το χωριό μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις δύο οικογένειες να επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές τους με τη χρήση καλάσνικοφ και όπλων, καθώς οι πυροβολισμοί έπεφταν βροχή προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς.

Το περιστατικό φέρνει μνήμες από την αιματηρή βεντέτα του 1955, που είχε συγκλονίσει τα Βορίζια και το πανελλήνιο, με έξι νεκρούς και 14 τραυματίες.

Σπαρακτικές σκηνές στο Βενιζέλειο

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έχει μεταφερθεί η σορός ενός εκ των νεκρών, εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε, ενώ σημειώθηκε και λεκτική επίθεση σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο. Βλέποντάς τους η γυναίκα φέρεται να τούς φώναξε: «Τι ήρθατε τώρα; Δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Εκτός από το Βενιζέλειο, το εφημερεύον νοσοκομείο στο Ηράκλειο, τόσο το ΠΑΓΝΗ όσο και μια ιδιωτική κλινική άνοιξαν για τη διακομιδή των τραυματιών.

Σε χωριστά νοσοκομεία έχουν μεταφερθεί τα θύματα, καθώς το κλίμα παραμένει τεταμένο και υπάρχουν φόβοι για επεισόδια στα κέντρα υγείας.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. είναι δρακόντεια, προκειμένου να αποφευχθεί νέος γύρος αιματοκυλίσματος. Στο Βενιζέλειο, μάλιστα, έξω από τα ΤΕΠ συγκεντρώθηκαν διμοιρίες ανδρών της αστυνομίας, οι οποίοι δέχθηκαν μπαράζ φραστικών επιθέσεων από συγγενείς των θυμάτων.

«Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ένας άνδρας που βρέθηκε τυχαία στο σημείο περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το αυτοκίνητό του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά. Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μια σφαίρα γλίτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές» πρόσθεσε.

Τουρισμός
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

