Στην Κρήτη μεταβαίνει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια – Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη των δραστών

Στην Κρήτη σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και ειδική μονάδα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει δοθεί εντολή να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν καλάσνικοφ και άλλα όπλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης μάχης στα Βορίζια Ηρακλείου.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής.

Νεκροί και τραυματίες στα Βορίζια

Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 57 ετών και ένας άνδρας 39 ετών, ενώ πληροφορίες μιλούν για ακόμη δύο νεκρούς. Περίπου 15 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχιζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μετέφεραν με ότι μέσο είχαν – ακόμα και με αγροτικά – τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό. Όπως αναφέρεται τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό «φάντασμα».