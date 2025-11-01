newspaper
01.11.2025 | 23:35
Σκότωσαν τον ποινικό Λάλα στην Αράχωβα
Τα γεγονότα που αναζωπύρωσαν τη βεντέτα στα Βορίζια – Τρέχει να καλύψει κενά και παραλήψεις η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01 Νοεμβρίου 2025 | 23:50

Τα γεγονότα που αναζωπύρωσαν τη βεντέτα στα Βορίζια – Τρέχει να καλύψει κενά και παραλήψεις η ΕΛ.ΑΣ.

Οι επιθέσεις των τελευταίων ετών μεταξύ μελών των δύο οικογενειών αναθέρμαναν μια βεντέτα που κρατά 70 χρόνια.

Νίκος Κλόκας
ΕπιμέλειαΝίκος Κλόκας
Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι του χωριού Βορίζια στο δήμο Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης από τα γεγονότα των τελευταίων δύο ημερών.

Αρχικά η τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι, που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στη συνέχεια μια επίθεση, όπου μίλησαν τα όπλα, με απολογισμό δύο νεκρούς και τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Από τις πιο παλιές βεντέτες

Η έχθρα μεταξύ των δύο οικογενειών μετρά 70 χρόνια, από το πρώτο φονικό που έγινε στο χωριό το 1955. Από τότε έχουν συμβεί αρκετές επιθέσεις με πρωταγωνιστές μέλη των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, με θύματα και από τις δύο πλευρές.

Πριν από χρόνια έγιναν προσπάθειες να επικρατήσει κάποιος «σασμός» όπως ονομάζεται στην Κρήτη η συμφιλίωση ή έστω η αναστολή εχθροπραξιών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Τα νέα συμβάντα…

Τα όποια θετικά αποτελέσματα φαίνεται πως κράτησαν μέχρι πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν και ξεκίνησαν νέα περιστατικά μεταξύ τους.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, υπήρχαν κάποιες εχθρότητες για κάποια βοσκοτόπια, όμως ένα γεγονός πριν από λίγους μήνες ανέβασε κι άλλο το επίπεδο της έντασης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Τότε, ένα μέλος της πρώτης οικογένειας και της δεύτερης έτρωγαν σε κάποιο γλέντι και κάποιος από αυτούς μίλησε υποτιμητικά για ένα μέλος της τρίτης οικογένειας. Ο άλλος αντέδρασε και μαχαίρωσε αυτόν που ανέφερε το υποτιμητικό σχόλιο.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος αυτό το τρίτο πρόσωπο «επειδή έμαθε ότι μίλησαν υποτιμητικά σε βάρος του, την επόμενη ημέρα φαίνεται να προχωρά σε ένοπλη επίθεση που δεν έχει δημοσιοποιηθεί, στην πλατεία του χωριού και να έχει πυροβολήσει, να έχουν τραυματιστεί ελαφρά μερικά άτομα».

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί ότι αυτό το συμβάν το αγνοούσαν οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Επίσης, τον τελευταίο καιρό υπήρχαν μεταξύ των δύο οικογενειών καταγγελίες για ζωοκλοπές.

…και το σπίτι στην «ξένη» περιοχή

Μια από τις προϋποθέσεις του σασμού μεταξύ των δύο οικογενειών ήταν και ο «διαχωρισμός» του χωριού, με τα μέλη της κάθε μιας να μένουν μακριά από αυτά της άλλης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθημερινές προστριβές και εντάσεις.

Ωστόσο, ένα από τα συμβάντα που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των οικογενειών ήταν η κατασκευή ενός σπιτιού από την μια οικογένεια στην περιοχή της άλλης.

Αν και έγιναν προσπάθειες από την οικογένεια που είχε αναλάβει εκ νέου το «σασμό» μεταξύ Φραγκιαδάκηδων και Καργάκηδων, οι λύσεις που τέθηκαν στο τραπέζι –μεταξύ των οποίων και η αλλαγή ιδιοκτησίας του ακινήτου- δεν ευδοκίμησαν.

Το χρονικό των γεγονότων

Έτσι τα γεγονότα φτάνουν έως το βράδυ της Παρασκευής όπου το χωριό Βορίζια σηκώθηκε κυριολεκτικά στο πόδι λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Αιτία ήταν η βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του συγκεκριμένου σπιτιού, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών καταστροφών σε αυτό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το χωριό, γρήγορα η ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας «αποδόθηκε» στην αντίπαλη οικογένεια, με αρκετούς να τονίζουν ότι μια νέα εποχή της βεντέτας θα ανέτειλε.

Ωστόσο λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι η απάντηση της άλλης οικογένειας θα ήταν τόσο άμεση, δηλαδή το επόμενο πρωί.

Αφού οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο ακίνητο που ανατινάχθηκε, μέλη των δύο οικογενειών συνεπλάκησαν στην είσοδο του χωριού σύμφωνα με μαρτυρίες, με πάνω από 2.000 σφαίρες να καταλήγουν σε αυτοκίνητα, σπίτια και να «σφυρίζουν» πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων του χωριού.

Από τις σφαίρες έπεσε νεκρός ένας άνδρας 39 ετών και μια γυναίκα 56 ετών. Τραυματίστηκαν επίσης 14 άτομα, με ορισμένα εξ αυτών να μην έχουν κάποια σχέση με τη βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Μεταξύ αυτών και δύο άνδρες, για τους οποίους οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην ανταλλαγή πυροβολισμών και νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Οι ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το μακελειό, έχει μεταβεί στην Κρήτη ισχυρή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του ελληνικού FBI), ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ.

Επίσης, από το μεσημέρι του Σαββάτου –όταν κόπασαν τα πυρά και οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο χωριό- οι δρόμοι είναι γεμάτοι από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. – Τ.Α.Ε. – Ο.Π.Κ.Ε.).

Ωστόσο, αρκετοί τοπικοί παράγοντες υπογραμμίζουν την ολιγωρία των αστυνομικών αρχών έπειτα από τα γεγονότα της Παρασκευής, αλλά και το γεγονός ότι δεν μετέβησαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις στα Βορίζια, αλλά μονάχα το κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. για την προανάκριση σχετικά με την έκρηξη στο ακίνητο.

Παράλληλα, από τις ίδιες πλευρές, υπογραμμίζεται η εικόνα των αστυνομικών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ένα μπαλκόνι να ακούν τους συνεχόμενους πυροβολισμούς χωρίς ουσιαστικά να μπορούν να κάνουν κάτι για να τους σταματήσουν, καθώς κινδύνευαν και οι ίδιοι να δεχθούν τα πυρά των δραστών.

Θα κλείσει ο κύκλος του αίματος;

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι μέλη των δύο οικογενειών έχουν βρει καταφύγιο σε ορεινές περιοχές, μετά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα άτομα αυτά είναι οπλισμένα και υπάρχει ο κίνδυνος να σημειωθούν νέες επιθέσεις μεταξύ των μελών των δύο οικογενειών.

