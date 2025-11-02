newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: Η βομβιστική επίθεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το μακελειό με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 02 Νοεμβρίου 2025 | 10:12

Βορίζια: Η βομβιστική επίθεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το μακελειό με τους δύο νεκρούς

Η έκρηξη σε σπίτι που πυροδότησε το μακελειό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Τραγικός απολογισμός όσων εκτυλίχθηκαν ήταν 2 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ένας 39χρονος πατέρας 5 παιδιών και μια 57χρονη

Η έκρηξη ενός μηχανισμού φαίνεται πως ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και συγκεκριμένα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, υπήρχε έντονος αναβρασμός εξαιτίας της έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού σε υπό ανέγερση σπίτι. Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτίλια» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες ενεπλάκησαν στην ανταλλαγή πυρών.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οίκημα από την έκρηξη ήταν αρκετά εκτεταμένες, με τους τοίχους και τις τζαμαρίες να έχουν διαλυθεί.

Οι δυο οικογένειες, με αφορμή όσα έγιναν, πήραν τα όπλα  το πρωί του Σαββάτου και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης.

Τραγικός απολογισμός όσων εκτυλίχθηκαν ήταν 2 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ένας 39χρονος πατέρας 5 παιδιών και μια 57χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων στην μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Δημογλίδου: «Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο MEGA για το αιματηρό περιστατικό.

«Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά», υπογράμμισε.

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες –συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με την διαδικασία που προβλέπεται. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. Από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
Ελλάδα 02.11.25

Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας λίγες μέρες πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Επεισόδια στα Εξάρχεια
Ελλάδα 02.11.25

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Για δεύτερη ημέρα, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνονται επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο