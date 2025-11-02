Βορίζια: Η βομβιστική επίθεση που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για το μακελειό με τους δύο νεκρούς

Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο το πρωί ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Η έκρηξη ενός μηχανισμού φαίνεται πως ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και συγκεκριμένα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, υπήρχε έντονος αναβρασμός εξαιτίας της έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού σε υπό ανέγερση σπίτι. Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτίλια» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες ενεπλάκησαν στην ανταλλαγή πυρών.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οίκημα από την έκρηξη ήταν αρκετά εκτεταμένες, με τους τοίχους και τις τζαμαρίες να έχουν διαλυθεί.

Οι δυο οικογένειες, με αφορμή όσα έγιναν, πήραν τα όπλα το πρωί του Σαββάτου και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης.

Τραγικός απολογισμός όσων εκτυλίχθηκαν ήταν 2 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ένας 39χρονος πατέρας 5 παιδιών και μια 57χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν στο γενικό νοσοκομείο Χανίων στην μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Δημογλίδου: «Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο MEGA για το αιματηρό περιστατικό.

«Στο παρελθόν υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών. Είχαν αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολήσουν την αστυνομία. Τώρα μας έρχονται κάποια περιστατικά, τα οποία όταν συνέβησαν δεν μας αναφέρθηκαν ποτέ ούτε από τη μία ούτε από την άλλη οικογένεια. Η αστυνομία ενημερώθηκε προχθές για εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία ενός μέλους της μιας οικογένειας. Όταν έφτασε η αστυνομία, δεν υπήρχε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οικογενειών εκείνη την ώρα. Έμειναν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο για να γίνει αυτοψία, και έμεινε και περιπολικό και το βράδυ στο χωριό, παρόλο που δεν είχε δοθεί η πληροφορία στην αστυνομία ότι υποψιάζονται μέλη της άλλης οικογένειας. Δεν προκύπτει από την προανάκριση ότι μία οικογένεια υποψιάζεται την άλλη για τον εκρηκτικό μηχανισμό. Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τον εκρηκτικό μηχανισμό τον έβαλε η άλλη πλευρά», υπογράμμισε.

Και συνέχισε η κ. Δημογλίδου: «Σε ένα άλλο σημείο του χωριού, ο άνδρας που έπεσε νεκρός, έφτασε στο χωριό, δεν ήταν στο χωριό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες –συνάντησε μέλη της άλλης οικογένειας σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί ξεκίνησε το περιστατικό. Από χθες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κατ’οίκον έρευνες, γιατί δεν έχει βρεθεί οπλισμός, ούτε αυτός που χρησιμοποιήθηκε. Τα μέλη των δύο οικογενειών μετέφεραν μόνοι τους με τα ΙΧ τους και νεκρούς και τραυματίες και δεν μεταφέρθηκαν με την διαδικασία που προβλέπεται. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο είχε εξαφανιστεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Υπάρχουν ευρήματα από τις κατ’οίκον έρευνες, ωστόσο δεν βοηθούν ουσιαστικά τις έρευνες. Έχουμε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι είναι τραυματίες και είναι στο νοσοκομείο και φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, ότι εμπλέκονται στο περιστατικό. Υπάρχουν αναφορές για ακόμη δύο άτομα που εμπλέκονται. Από την καταμέτρηση δεν έπεσαν 2.000 σφαίρες. Έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαίρες».