Μακελειό στα Βορίζια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο – Στα χέρια του εισαγγελέα σήμερα η δικογραφία
Ελλάδα 02 Νοεμβρίου 2025 | 09:30

Μακελειό στα Βορίζια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο – Στα χέρια του εισαγγελέα σήμερα η δικογραφία

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στα Βορίζια - Τι λέει η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου

Σύνταξη
Spotlight

Ένα 24ωρο μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή. Η νύχτα που πέρασε ήταν νύχτα ανησυχίας, με ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων των Βοριζίων να έχει μετακινηθεί και ολόκληρο το νησί να παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι αργά χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, που έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με προσοχή, οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών, για το μακελειό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυο από τους τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι καθώς εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κ. Δημογλίδου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Economy
Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream newspaper
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
Ελλάδα 02.11.25

Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας λίγες μέρες πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Επεισόδια στα Εξάρχεια
Ελλάδα 02.11.25

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Για δεύτερη ημέρα, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνονται επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύνταξη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
