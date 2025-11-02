newspaper
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα
02 Νοεμβρίου 2025

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Spotlight

Τρομοκρατημένοι εξακολουθούν να είναι οι κάτοικοι στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες, λίγες ώρες μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί σε υπό κατασκευή οικία της περιοχής το βράδυ της Παρασκευής.

Το αιματοκύλισμα ήταν αποτέλεσμα της βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών που κρατάει εδώ και 70 χρόνια. Από το 1955 έχουν συμβεί αρκετές επιθέσεις με πρωταγωνιστές μέλη των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, με θύματα και από τις δύο πλευρές. Αφορμή, ωστόσο, για τη συμπλοκή ήταν ότι η μία οικογένεια αποφάσισε να χτίσει σε «περιοχή» που είχε συμφωνηθεί να ανήκει στην άλλη πλευρά.

Οι προσωπικές διαφορές πήραν γρήγορα διαστάσεις για ακόμα μία φορά και τα πυρά άρχισαν να πέφτουν βροχή. Το χωριό μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη, με το πανελλήνιο να παρακολουθεί την αιματηρή βεντέτα με κομμένη την ανάσα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Μεσαρά και το Ηράκλειο, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις.

Η βεντέτα κρατάει από το 1955, με αρκετές επιθέσεις και αμφότερες τις πλευρές να μετρούν θύματα

Πριν από χρόνια είχαν γίνει προσπάθειες να επικρατήσει κάποιος «σασμός» όπως ονομάζεται στην Κρήτη η συμφιλίωση ή έστω η αναστολή της βεντέτας μεταξύ οικογενειών. Μια από τις προϋποθέσεις ήταν και ο «διαχωρισμός» του χωριού, με τα μέλη της κάθε μιας να μένουν μακριά από αυτά της άλλης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθημερινές προστριβές και εντάσεις.

Ωστόσο, πριν από περίπου τρία χρόνια ξεκίνησαν νέα περιστατικά μεταξύ τους. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, υπήρχαν εχθρότητες για κάποια βοσκοτόπια καθώς και πρόσφατο περιστατικό με μαχαιρώματα επειδή ένα σχόλιο εκλήφθη ως «υποτιμητικό» από την άλλη πλευρά. Αυτό, παρ’ όλα αυτά, που πυροδότησε το μακελειό ήταν το σπίτι στην «ξένη» περιοχή, εκεί όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός το βράδυ της Παρασκευής.

«Αστακός» το χωριό

Ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. με πάνοπλους αστυνομικούς είχαν αποκλείσει το χωριό, για αρκετή ώρα μετά το περιστατικό ακούγονταν ακόμα πυροβολισμοί. Νεκροί από τους πυροβολισμούς έπεσαν μια γυναίκα 57 ετών – η οποία αρχικώς αναφέρθηκε ότι έπαθε ανακοπή – και ένας 39χρονος άνδρας, πατέρας πέντε παιδιών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας. Πολλοί μιλούν πλέον για αναβίωση της βεντέτας και εκτιμούν ότι στην περιοχή υπάρχει μία ιδιότυπη σιωπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται πως προκύπτουν μαρτυρίες για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή μεταξύ των δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη, αναφέρει το ΑΠΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι μαρτυρίες αυτές, οι οποίες εξετάζονται με προσοχή, την αρχή έκανε πιθανότατα ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός τελικά κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Επίσης φέρονται να εμπλέκονται από την άλλη πλευρά οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Η κηδεία του 39χρονου είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, βάφτισε τρία από τα πέντε παιδιά του σε διπλανό χωριό, όπως επιτάσσει το τοπικό έθιμο ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

«Για 25 λεπτά έπεφταν πυροβολισμοί»

«Έγινε χαμός, έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες και στη συνέχεια η ‘μάχη’ μεταφέρθηκε στο φαράγγι και συνεχίστηκε» σχολίασε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο Σταύρος Μπαλάσκας προσθέτοντας ότι «για 25 λεπτά έπεφταν πυροβολισμοί στο φαράγγι».

«Είναι αυτό που λέμε ‘ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι’» συμπλήρωσε ο ίδιος. «Η αστυνομία το ήξερε, ακόμη και η τοπική κοινωνία το ήξερε, υπήρχε πολύ μεγάλη διαμάχη. Από εκεί και πέρα, το ποτήρι που ξεχείλισε ήταν η βόμβα. Εκεί έπρεπε να γίνει μία καλύτερη αξιολόγηση αφού ήξεραν ότι υπάρχει βεντέτα και ‘άσβεστο μίσος’. Δεν το περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι. Και όταν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ΕΚΑΜ, τα ΤΑΕ και η ΟΠΚΕ, υπήρχαν πυροβολισμοί εν εξελίξει».

Νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων η μία εκ των νεκρών στα Βορίζια

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε στην ίδια εκπομπή για το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για ό,τι συνέβη: «Είναι κρίμα από τον Θεό, για ένα γεγονός που έγινε πριν από πολλά χρόνια να έχουμε νεκρούς και τραυματίες, να έχουμε δυο νεκρούς και από τα δυο σόγια να θρηνούν οι συγγενείς. Χωρισμένα τα δύο σόγια σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία ώστε να μην συμβεί κάτι χειρότερο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η μία εκ των δύο νεκρών ήταν συνάδελφός μας στο νοσοκομείο Χανίων, εκεί ήταν η ζωή της. Πριν από δύο χρόνια είχε χάσει τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν και αυτός συνάδελφος στο Νοσοκομείο Χανίων. Η γυναίκα είχε πάει στο χωριό στα Χανιά για να συμμετάσχει στο μνημόσυνο του ενός έτος του πατέρα της που είχε χαθεί. Και είδατε τι συνέβη. Έλειπε 40 χρόνια από το χωριό. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών νεκρή και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο άλλος νεκρός είναι στο Βενιζέλειο», ανέφερε.

Κλειστά τα σχολεία στα Βορίζια και Ζάρο εξαιτίας του μακελειού

«Είναι σαν να παρακολουθούμε μια ταινία και όχι την πραγματικότητα. Βλέπουμε μία συνθήκη που μας δείχνει ότι η κουλτούρα της βίας και της αυτοδικίας είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά γιατί κλείνουν τα σχολεία τους και γιατί δεν πάνε στο σχολείο. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό είναι επικίνδυνο για την ψυχολογία της κοινωνίας γιατί συντηρείται ο φόβος», τόνισε μεταξύ άλλων η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου.

Η πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος και αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, από την πλευρά της δήλωσε: «Γυρίζουμε πολύ πίσω. Η κοινωνία δεν εξελίσσεται, γυρίζει προς τα πίσω. Είναι εικόνες που αποτυπώνονται στο μυαλό των παιδιών, άρα η βεντέτα επιστρέφει. Σκεφτείτε τώρα, δύο νοσοκομεία με τα δικά τους περιστατικά και προσωπικό, να προσπαθούν να διαχωρίζουν τους μεν και τους δε, για να μην συμβεί κάτι άλλο».

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Stream newspaper
Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ
02.11.25

Συνάντηση Δένδια με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκίλφοϊλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκιλφοϊλ σε εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας λίγες μέρες πριν αυτή αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Επεισόδια στα Εξάρχεια
02.11.25

Επεισόδια στα Εξάρχεια

Για δεύτερη ημέρα, μετά την άγρια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων το βράδυ της Παρασκευής, σημειώνονται επεισόδια στα Εξάρχεια.

Σύνταξη
02.11.25

02.11.25

02.11.25

02.11.25

