Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη για τη βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου.

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που φτάνουν μέχρι τώρα στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι ιδιαιτέρως ανησυχαστικά και δείχνουν ότι κύκλοι μεταξύ των εμπλεκόμενων οικογενειών είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και στον νέο κύκλο αίματος που άνοιξε με τους δύο νεκρούς το πρωί του Σαββάτου.

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα καλάσνικοφ και ο υπόλοιπος βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές ασφαλείας.

Φτάνουν «ενισχύσεις» στο χωριό

Ωστόσο οι πληροφορίες που φτάνουν από τα περιβάλλοντα των δύο οικογενειών αλλά και οι ύποπτες κινήσεις συγκεκριμένων ατόμων προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην Ελληνική Αστυνομία.

Το γεγονός ότι οι βασικοί δράστες στην ανταλλαγή πυροβολισμών παραμένουν πάνοπλοι και άφαντοι κρυμμένοι στα γύρω βουνά χωρίς να έχουν έχουν δείξει καμία διάθεσης διαλόγου και κατευνασμού, εκλαμβάνεται από την Αστυνομία ως μια προσπάθεια προετοιμασίες για το επόμενο χτύπημα της αντεκδίκησης.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος τις τελευταίες ώρες φαίνεται να έχουν φθάσει στα Βορίζια πρόσωπα τα οποία δεν ήταν εκεί το προηγούμενο διάστημα.

Δεν υπολογίζουν αστυνομία και δικαιοσύνη

Η σύγκρουση των δύο οικογενειών με την εμπλοκή και προσώπων από τρίτες οικογένειες ως συμμαχίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

«Είναι ζήτημα τιμής για άτομα που δεν υπολογίζουν τις Αρχές, πέρα από τους θεσμούς, πέρα από την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη» επισήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος προσθέτοντας ότι «η ανησυχία επιτείνεται για ένα ακόμα λόγο, καθώς δεν έχουν βρεθεί τα όπλα, τα πολλά καλάσνικοφ, που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Μάλιστα, όπως έχει αναδειχθεί στην υπόθεση του Μυλοπόταμου το 2008, τα όπλα δεν κρατούνται στα σπίτια, αλλά τοποθετούνται σε κρυψώνες ορεινών περιοχών, σε σπηλιές κοντά σε στάνες».

Τα άτομα αυτά φαίνεται να είναι αποφασισμένα και υπάρχει φόβος ότι παρά τα μέτρα της αστυνομίας θα υπάρξουν ανταποδοτικές επιθέσεις αφού δεν υπολογίζουν τις Αρχές.

Οργή και οδύνη στην οικογένεια του 39χρονου

Οι επόμενες ώρες κρίνονται κρίσιμες αφού τη Δευτέρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Η σορός του έφτασε στις 8 το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στα Βορίζια μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής από την οικογένειά του.

Μάλιστα όταν έφτασε η νεκροφόρα στο σπίτι επικράτησε κλίμα οδυρμού με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την κηδεία

Από το πρωί της Δευτέρας η Αστυνομία αναμένεται να εφαρμόσει έκτακτα μέτρα στο χωριό λόγω της κηδείας του 39χρονου. Μεταξύ άλλων θα πραγματοποιούνται εξωνυχιστικοί έλεγχοι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να προσεγγίσει το χωριό ώστε να παραστεί στην κηδεία αν και υπάρχει η πληροφορία ότι ίσως η τελετή γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Όπως και να έχει λόγω της κηδείας και της ιδιαίτερα φορτισμένης ατμόσφαιρας που θα επικρατεί στο χωριό τα μέτρα της Αστυνομία θα είναι δρακόντεια.

Κλειστά και τα σχολεία

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι ότι Δευτέρα και Τρίτη με απόφαση του Δήμου Φαιστού, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της περιοχής, Όπως επισημαίνεται η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά είναι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων καθώς και το Δημοτικό και Γυμνάσιο Σχολείο Ζαρού.