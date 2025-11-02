Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας

Eκρηκτικό παραμένει το κλίμα στα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερις να τραυματιστούν.

Το γεγονός ότι άτομα που είχαν ενεργή εμπλοκή στην ανταλλαγή πυροβολισμών έχουν εξαφανιστεί και εικάζεται ότι κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στην Αστυνομία.

Φόβοι για συνέχεια της βεντέτας

Μάλιστα εκφράζονται φόβοι ότι κάποιοι θα θελήσουν τις επόμενες ώρες να πάρουν εκδίκηση για τους νεκρούς και θα συνεχίσουν την αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειας.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα άτομα από τρίτη οικογένεια με έναν τραυματία, όπως αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Υπάρχει ανησυχία στην αστυνομία για συνέχεια της βεντέτας, γιατί λείπουν κάποια απρόσωπα, έχουν καταφύγει σε ορεινές περιοχές» επεσήμανε ο αστυνομικός συντάκτης και πρόσθεσε:

«Είναι τρεις οι εμπλεκόμενες οικογένειες, έχει τραυματία και μια τρίτη οικογένεια, που εμπλέκεται ως σύμμαχος προς τη μία οικογένεια. Είναι σύμμαχος της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι και η αντίπαλε έβαλε τη βόμβα»

Η τρίτη οικογένεια

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «είναι σημαντικό να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη των τραυματιών. Μερικά μέλη αυτή της τρίτης οικογένειας είναι γνωστά, όταν είχαν συμμετάσχει προ μερικών ετών σε κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας για θέματα που αφορούσαν διεκδικήσεις κτηνοτρόφων».

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια σασμού, δηλαδή συμφιλίωσης, μεταξύ των δύο οικογενειών αλλά δεν πέτυχε, καθώς η άλλη πλευρά δεν δέχθηκε την αγορά του σπιτιού κι έτσι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το άγριο αιματοκύλισμα, που έγινε στο χωριό του δήμου Φαιστού το πρωί του Σαββάτου.

Το χωριό θυμίζει φρούριο και τις επόμενες ώρες τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενταθούν όταν στο χωριό φτάσει η σορός του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στην ανταλλαγή πυρβολισμών.

Φρούριο το χωριό

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο, Δευτέρα 3-11-2025 στις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η σορός του αναμένεται απόψε στο χωριό.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις αναζητούνται ακόμη τουλάχιστον τρία άτομα, εκτός από τους δυο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και στους οποίους φέρεται να έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις.