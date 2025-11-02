newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
Ελλάδα 02 Νοεμβρίου 2025 | 21:29

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Απέραντη θλίψη προκαλεί ο άδικος χαμός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στη θανάσιμη συμπλοκή που έλαβε χώρα στα Βορίζια. Θυμίζουμε ότι αρχικά ο θάνατό της αποδιδόταν σε ανακοπή καρδιάς.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο, με το βλήμα να της προξενεί ρήξη πνευμόνων και σπονδυλικής στήλης. «Βολή από πυροβόλο όπλο», είναι η αιτία του θανάτου της 56χρονης, αναφέρεται στο πιστοποιητικό του θανάτου της, όπως αποκάλυψε το in.

Ο τόπος του εγκλήματος.

Φίλη της 56χρονης αδικοχαμένης γυναίκας, που δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκηνικό πολέμου στα Βορίζια αλλά βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA.

«Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας γελαστός και αφοσιωμένος άνθρωπος παρά τις δυσκολίες που διαχειρίστηκε στη διάρκεια της ζωής της. Πριν ελάχιστα χρόνια έχασε τον άντρα της σε ηλικία 56-57 χρονών.

»Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος. Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της.

»Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης. Θα εξετασθεί και από την νεκροψία εάν δέχθηκε πυροβολισμό η ίδια σε σημείο που δεν ήταν εμφανές. Από πλευράς ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα είναι αδιανόητο ότι η (56χρονη) θα είχε οποιαδήποτε σχέση με όλο αυτό, σε μια περιοχή που δεν ζούσε καν τα τελευταία 35-40 χρόνια», δήλωσε.

Βίντεο:

Τα όπλα που έχει κατασχέσει η ΕΛ.ΑΣ.

Εν τω μεταξύ, ολόκληρο οπλοστάσιο συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια στα Βορίζια, στο πλαίσιο των ερευνών της για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στο κρητικό χωριό, περιστατικό που απασχολεί και τον διεθνή Τύπο.

Ειδικότερα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (2/11) η σορός του 39χρονου άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

ΕΛΤΑ: Τα 46 καταστήματα που κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

World
WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

WSJ: Γιατί οι εταιρείες δεν κρατούν πλέον τους υπαλλήλους τους

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα – Όλη η λίστα
Η ανακοίνωση 02.11.25

Τα 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ που θα είναι κλειστά τη Δευτέρα - Όλη η λίστα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις. Τα 46 καταστήματα που θα είναι κλειστά από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα και αντίποινα για τους νεκρούς – Οι άφαντοι δράστες και ο ρόλος τρίτης οικογένειας

Έντονη ανησυχία για συνέχεια της αιματηρής βεντέτας εκφράζεται από την Αστυνομία την ώρα που το χωριό θυμίζει φρούριο - Αύριο η κηδεία του 39χρονου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία εν όψει, με βροχές και καταιγίδες – Πότε θα επηρεάσει την Αττική
Πρόγνωση 02.11.25

Έρχεται νέα κακοκαιρία με καταιγίδες – Πότε θα βρέξει στην Αττική

Ο καιρός θα μεταβληθεί επί τα χείρω τις επόμενες ημέρες. Ήδη αρχίζει να παρουσιάζει μεταβολές, με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές σε αρκετές περιοχές. Ψυχρό και βροχερό σκηνικό εν όψει.

Σύνταξη
Κορωπί: Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια
Ελλάδα 02.11.25

Δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν συχνά, λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

«Καταλαβαίναμε ότι η σχέση δεν ήταν τέλεια», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στο Κορωπί

Σύνταξη
Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Πέντε κατηγορούμενοι μέχρι τώρα για το αιματηρό επεισόδιο -Δίωξη για ανθρωποκτονία στους δύο τραυματίες

Στους δύο τραυματίες ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται - Συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους δράστες στο αιματηρό επεισόδιο

Σύνταξη
Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Ντοκουμέντο 02.11.25

Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική - Ανησυχούν οι κάτοικοι

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη
Βίντεο-ντοκουμέντο 02.11.25

Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Σύνταξη
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου - Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς, υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετά από μαζική επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ανακοίνωση των «ρεντς» και στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»
Τέμπη 02.11.25

Διαψεύδει τη δημιουργία κόμματος η Καρυστιανού – «Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε διάψευση των ισχυρισμών περί δημιουργίας κόμματος - Κάνει λόγο για fake news «τη στιγμή που την Παρασκευή ανακοινώθηκε καινούργια ποινική δικογραφία σε βάρος του πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων υπουργών του»

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»
ΗΠΑ 02.11.25

Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ακτιβιστής καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, επειδή πέταξε μπογιές σε προσταυτευτικό γυαλί στην Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά
ΣΥΡΙΖΑ 02.11.25

Φάμελλος: Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν απέναντι σε λιτότητα, διαφθορά, ακροδεξιά

Η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες», υπογράμμισε από τη Βιέννη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο
2006 02.11.25

Ο Ντέιβ Φράνκο δεν θεωρεί ότι πέτυχε στην υποκριτική επειδή είναι αδελφός του Τζέιμς Φράνκο

«Αν ήμουν άχρηστος, θα είχα εξαφανιστεί πολύ γρήγορα» δήλωσε ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβ Φράνκο σε πρόσφατη συνέντευξή του, αν και παραδέχτηκε ότι η συγγένεια του με τον Τζέιμς Φράνκο του άνοιξε πόρτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Έξι οι εμπλεκόμενοι μέχρι τώρα στο αιματηρό επεισόδιο, σε εξέλιξη οι έρευνες – Η ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχαηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές που ήδη άσκησαν ποινικές διώξεις - Τα ευρήματα από τις έρευνες σε σπίτια

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο