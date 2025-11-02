Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

Απέραντη θλίψη προκαλεί ο άδικος χαμός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στη θανάσιμη συμπλοκή που έλαβε χώρα στα Βορίζια. Θυμίζουμε ότι αρχικά ο θάνατό της αποδιδόταν σε ανακοπή καρδιάς.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο, με το βλήμα να της προξενεί ρήξη πνευμόνων και σπονδυλικής στήλης. «Βολή από πυροβόλο όπλο», είναι η αιτία του θανάτου της 56χρονης, αναφέρεται στο πιστοποιητικό του θανάτου της, όπως αποκάλυψε το in.

Φίλη της 56χρονης αδικοχαμένης γυναίκας, που δεν είχε καμία εμπλοκή στο σκηνικό πολέμου στα Βορίζια αλλά βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA.

«Η γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας γελαστός και αφοσιωμένος άνθρωπος παρά τις δυσκολίες που διαχειρίστηκε στη διάρκεια της ζωής της. Πριν ελάχιστα χρόνια έχασε τον άντρα της σε ηλικία 56-57 χρονών.

»Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος. Ζήτησε άδεια 2-3 ημερών μέσα στο σαββατοκύριακο για να πάει στο χωριό της. Η καταγωγή της ήταν εκεί και πήγε για να κάνει το μνημόσυνο του πατέρα της.

»Έτυχε λοιπόν μπροστά σε αυτό το απίστευτο φονικό, βρέθηκε στη μέση αυτής της πολεμικής κατάστασης. Θα εξετασθεί και από την νεκροψία εάν δέχθηκε πυροβολισμό η ίδια σε σημείο που δεν ήταν εμφανές. Από πλευράς ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα είναι αδιανόητο ότι η (56χρονη) θα είχε οποιαδήποτε σχέση με όλο αυτό, σε μια περιοχή που δεν ζούσε καν τα τελευταία 35-40 χρόνια», δήλωσε.

Βίντεο:

Τα όπλα που έχει κατασχέσει η ΕΛ.ΑΣ.

Εν τω μεταξύ, ολόκληρο οπλοστάσιο συγκέντρωσε η ΕΛ.ΑΣ. από σπίτια στα Βορίζια, στο πλαίσιο των ερευνών της για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στο κρητικό χωριό, περιστατικό που απασχολεί και τον διεθνή Τύπο.

Ειδικότερα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια χθεσινής (01-11-2025) ανακοίνωσης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Η έρευνα συνεχίζεται και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου

Στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, στα Βορίζια, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (2/11) η σορός του 39χρονου άνδρα, που τραυματίστηκε θανάσιμα στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του Σαββάτου.

Κλίμα οδυρμού επικράτησε όταν έφτασε η σορός στην περιοχή, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου και συγγενείς να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Η σορός του 39χρονου, που, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων, θα παραμείνει στο σπίτι για τον αποχαιρετισμό, μέχρι αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι, όταν και θα τελεστεί η κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Όπως έγινε γνωστό μάλιστα, χθες, Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.