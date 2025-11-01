Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το μακελειό στα Βορίζια
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέσα χωρών από την Μεγάλη Βρετανία, την Γερμανία και Σκανδιναβικές χώρες.
Όλα τα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία καλύπτουν το μακελειό στα Βορίζια, με την είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ και της Ινδίας.
Οι δημοσιογράφοι της σουηδικής Αftonbladet κάλυψαν το συμβάν με αναφορές στην κόντρα μεταξύ των οικογενειών και τη βεντέτα, ενώ αναφέρουν ότι την έρευνα «έχει αναλάβει το Ελληνικό ισοδύναμο του FBI».
Στο περιστατικό αναφέρεται το ιρλανδικό Extra, η βρετανική Sun, και η Mirror.
Η βρετανική Daily Mail κάνει λόγο για «οικογενειακή βεντέτα που εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με AK-47 σε ορεινό χωριό της Κρήτης».
At least 2 dead, 15 injured after shooting in Vorizia village in Greek Island of Crete; over 2,000 rounds were fired. – Skai pic.twitter.com/1vmXSIv4Np
— AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2025
Αναφορές υπάρχουν και στη Μαλαισία και το Μαυροβούνιο, με τοπικό μέσο να αναφέρεται και στον πρόσφατο φόνο στη γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισάμου.
Στο Πακιστάν σχολιάζουν την οπλοκατοχή όσο και τις βεντέτες, ενώ το θέμα κάλυψαν και οι Times Now της Ινδίας.
Στην Γερμανία ο Τύπος έχει ασχοληθεί εκτενώς, όπως και ΜΜΕ διεθνούς εμβέλειας, όπως η Washington Post.
