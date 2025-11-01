newspaper
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το μακελειό στα Βορίζια
01 Νοεμβρίου 2025 | 22:04

Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το μακελειό στα Βορίζια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέσα χωρών από την Μεγάλη Βρετανία, την Γερμανία και Σκανδιναβικές χώρες.

Σύνταξη
Όλα τα μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία καλύπτουν το μακελειό στα Βορίζια, με την είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, της Γερμανίας και των σκανδιναβικών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ και της Ινδίας.

Πέρα από το Associated Press, το Reuters επίσης επέλεξε να σταθεί στους φόνους, με αναφορά χωρίς όμως να επιβεβαιώνει την βεντέτα.

Οι δημοσιογράφοι της σουηδικής Αftonbladet κάλυψαν το συμβάν με αναφορές στην κόντρα μεταξύ των οικογενειών και τη βεντέτα, ενώ αναφέρουν ότι την έρευνα «έχει αναλάβει το Ελληνικό ισοδύναμο του FBI».

Στο περιστατικό αναφέρεται το ιρλανδικό Extra, η βρετανική Sun, και η Mirror.

Η Sun κάλυψε τη βεντέτα με εκτενές ρεπορτάζ.

Η βρετανική Daily Mail κάνει λόγο για «οικογενειακή βεντέτα που εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με AK-47 σε ορεινό χωριό της Κρήτης».

Αναφορές υπάρχουν και στη Μαλαισία και το Μαυροβούνιο, με τοπικό μέσο να αναφέρεται και στον πρόσφατο φόνο στη γιορτή Κάστανου στο Έλος Κισάμου.

Στο Πακιστάν σχολιάζουν την οπλοκατοχή όσο και τις βεντέτες, ενώ το θέμα κάλυψαν και οι Times Now της Ινδίας.

Στην Γερμανία ο Τύπος έχει ασχοληθεί εκτενώς, όπως και ΜΜΕ διεθνούς εμβέλειας, όπως η Washington Post.

googlenews

Βορίζια: Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό
«Σεβασμός στα θύματα» 01.11.25

Φεύγουν από τα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια

Η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις στα Βορίζια - Οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Υποχώρηση για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα
Ελλάδα 01.11.25

Υποχώρηση από τα ΕΛΤΑ για την επαρχία μετά τις σφοδρές αντιδράσεις - Ποια καταστήματα κλείνουν άμεσα

Διαφορετικό θα είναι το πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων στην ελληνική επαρχία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύνταξη
Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.
Αιματοκύλισμα 01.11.25

Το χρονικό του μακελειoύ στα Βορίζια: Αναζητούνται οι δράστες, φόβοι για νέα αντίποινα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εξέλιξη οι έρευνες στα Βορίζια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών - Εικάζεται ότι αρκετοί από αυτούς κρύβονται πάνοπλοι στα γύρω βουνά της περιοχής

Σύνταξη
Βορίζια Ηρακλείου: Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό – «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος»
«Βρίσκομαι μέσα σε κόλαση» 01.11.25

Συγκλονιστική μαρτυρία από το μακελειό στα Βορίζια: «Νόμιζα ότι ήρθε το τέλος - Για 10 πόντους γλίτωσα τον θάνατο»

«Γλύτωσα από θαύμα, έπεσα πάνω στα διασταυρούμενα πυρά» - Τι λέει μάρτυρας που σώθηκε για λίγα εκατοστά από βέβαιο θάνατο.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Κρήτη 01.11.25

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Μετά τον σάλο 01.11.25

ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια - Τα επεισόδια στην κάμερα του in

Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in καταγράφουν την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε
Έλλειψη διαφάνειας 01.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε – Γιατί να (μην) την εμπιστευθείτε

Το παράδειγμα των chatbots που χρησιμοποιήθηκαν στις ολλανδικές εκλογές δεν ήταν ενθαρρυντικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύστημα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Και κάνει «ασφαλείς» επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν
Book of Lives 01.11.25

«Η αλήθεια είναι απόλυτη άμυνα»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για τις καταστροφές, τις βλακείες και όσους την υποτίμησαν

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα: στα καναδικά δάση, στις καταστροφές και τις βλακείες που θυμάται, στους άνδρες που την υποτίμησαν και στις γυναίκες που την πολέμησαν

Σύνταξη
Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού

Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.

Σύνταξη
Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα
Grand Kartal Hotel 01.11.25

Τουρκία: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και 10 ακόμα άτομα για τη πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 78 άτομα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των χειμερινών σχολικών διακοπών, και κόστισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 34 παιδιά που βρισκόταν στο ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ολυμπιακός – Άρης 2-1: Ασταμάτητοι οι «ερυθρόλευκοι», ανέβηκαν στην κορυφή! (vids)

Τί κι αν αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 73', ο Ολυμπιακός, με εξαιρετικά γκολ από Ποντένσε, Ταρέμι νίκησε τον Άρη με 2-1, έκανε το 3Χ3 μετά την διακοπή του πρωταθλήματος και πέρασε πρώτος στη κορυφή!

Σύνταξη
Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ
Η «πύλη του Ντονέτσκ» 01.11.25

Η πιο σκοτεινή ώρα για το ουκρανικό μέτωπο – Μάχη μέχρις εσχάτων στο Ποκρόβσκ

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ εντείνονται - Η Ρωσία απορρίπτει κάθε προοπτική εκεχειρίας και η Ουκρανία πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, σηματοδοτώντας μια νέα φάση της σύγκρουσης

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ
Δημόσιος χαρακτήρας 01.11.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Η κυβέρνηση έχει ευθύνη να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, σημείωσε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λίβερπουλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Άστον Βίλα, για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μονόλογος της Ατλέτικο, 3-0 τη Σεβίλλη του Αλμέιδα

Εύκολη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 κόντρα στη Σεβίλλη των Αλμέιδα, Βλαχοδήμου για την 11η αγωνιστική της La Liga – Ο Αντουάν Γκριεζμάν έφτασε τα 200 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα

Σύνταξη
LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 01.11.25

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους

LIVE: Κρεμονέζε – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κρεμονέζε – Γιουβέντους για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)

Βαθμολογικό άλμα για την Κηφισιά που είχε 18 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, όμως σκόραρε στο δεύτερο. Ο Ατρόμητος χωρίς νίκη σε τέσσερα εκτός έδρας ματς

Σύνταξη
ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»
Δυτική Όχθη 01.11.25

ΟΗΕ: Η ισραηλινή βία κατά των αγροτών στην συγκομιδή ελιάς «απειλεί τον παλαιστινιακό τρόπο ζωής»

Η UNRWA αναφέρει ότι ο Οκτώβριος «είναι σε τροχιά να γίνει ο πιο βίαιος μήνας» από τότε που άρχισε να καταγράφει τη βία των εποίκων στην Δυτική Όχθη το 2013

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»
«Δεν υπάρχει σχέδιο» 01.11.25

ΠΑΣΟΚ για ΕΛΤΑ: «Η τρίμηνη παράταση λειτουργίας δεν είναι λύση – Είναι αναβολή του προβλήματος»

Η αποδυνάμωση των ΕΛΤΑ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αποδυνάμωση του κράτους. Και ζητά σχέδιο για το αύριο και σταθερές λύσεις για να μη μείνει κανένας πολίτης χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Άρης: Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι…
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Στον Σφιντέρσκι είχε δοθεί πέναλτι, στον Ταρέμι όχι...

Μία αγωνιστική πριν στο Παναθηναϊκός – Αστέρας, ένα παρατεταμένο τράβηγμα στον Σφιντέρσκι είχε καταλογιστεί πέναλτι. Απόψε (1/11) ανάλογη φάση στον Ταρέμι όμως Ζίμπερτ και VAR έδειξαν «παίζεται».

Σύνταξη
