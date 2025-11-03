newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 09:20

Βορίζια: Το μεσημέρι η κηδεία του 39χρονου – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο αντιποίνων

Η αστυνομική παρουσία στα Βορίζια είναι ισχυρή και διαρκής, υπό τον φόβο αντιποίνων - Θεωρείται πως όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί - Αύριο η κηδεία της 56χρονης

ΑποστολήΔήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Spotlight

Συγκλονισμένη παραμένει η Κρήτη,  μετά το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου σκοτώθηκαν, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών και  η 56χρονη νοσοκόμα, Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που όπως αποκάλυψε το in, πέθανε από θανάσιμο τραύμα που προκάλεσε πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή, όπως αρχικά ειπώθηκε.

Δύο 24ωρα μετά το αιματοκύλισμα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Η Αστυνομία έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για να αποτρέψει νέα επεισόδια, καθώς η ένταση παραμένει στα ύψη.

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα καλάσνικοφ και ο υπόλοιπος βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές ασφαλείας.

Φρούριο τα Βορίζια

Στα Βορίζια επικρατεί απόλυτη ησυχία την Δευτέρα το πρωί, δύο μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων.

Σήμερα στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Στην είσοδο των Βοριζίων εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι του 39χρόνου, συγγενείς θρηνούν τον νεκρό. Ελάχιστοι κάτοικοι κυκλοφορούν στον δρόμο, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βαθιά προβληματισμένοι και περίλυποι ανησυχούν για την επόμενη μέρα του περιστατικού που συντάραξε το πανελλήνιο.

Κάποιοι κάθονται στα μπαλκόνια και τις αυλές τους κρατώντας το κεφάλι τους στα δύο χέρια με απόγνωση.

Οι κάτοικοι, συγκλονισμένοι από την άγρια συμπλοκή, αποφεύγουν τις μετακινήσεις και παραμένουν στα σπίτια τους

Το Σάββατο, οι δράστες πυροβολούσαν αδιακρίτως επί ώρες γαζώνοντας αυτοκίνητα και σπίτια. Ακόμα και όταν έφτασε η Αστυνομία στο χωριό, κάποιοι από αυτούς συνέχισαν την ανταλλαγή πυροβολισμών σε φαράγγι που βρίσκεται στην περιοχή.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Πρώην αντιδήμαρχος Ζαρού στο in: «Η Πολιτεία φταίει για όλα»

Ο Στέλιος Μελαμπιανάκης κάτοικος Βοριζίων και πρώην αντιδήμαρχος Ζαρού μιλώντας στο in τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Πολιτεία φταίει για αυτά όλα.

«Είμαστε τώρα εμείς Ευρώπη; Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση; Να δίνει λεφτά η Πολιτεία πρέπει σωστά στον κτηνοτρόφο και όχι για να παίρνουν αμάξια. Αυτά όλα είναι ξέφραγα αμπέλια. Τα ξέρουν όλοι οι υπουργοί μας για όλη την Κρήτη και τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και δεν κάνουν τίποτα. Είναι μεγάλη η διαφθορά

Στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης

Η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, θα γίνει αύριο στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων. Η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης.

Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της 56χρονης που έπεσε νεκρή

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια με τη μητέρα της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα μακελειό να θρηνεί για τον χαμό της κόρης της.

Αναζητούνται τρία άτομα

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της από τα πυρά, ενώ βρισκόταν στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, «είναι βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα, και από τις δύο οικογένειες».

Οι αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες στο βουνό βρίσκονται και άλλοι από την οικογένεια του 39χρονου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες οι οποίες έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια — χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Τράπεζες
UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

UniCredit: Πώς η Alpha Bank μπορεί να σώσει την παρτίδα για τον Ορσέλ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Stream newspaper
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03.11.25

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Τι λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε
Ελλάδα 03.11.25

«Δεν έπρεπε η αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί, να σταματήσει το κακό εδώ» λέει ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

«Έκανα πάρα πολλά τηλέφωνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής το πρωί του Σαββάτου», είπε ο Κώστας Φραγκιαδάκης αδερφός της 56χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Σύνταξη
Κέρκυρα: Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε – Σε απόγνωση οι κάτοικοι
«Υγειονομική βόμβα» 03.11.25

Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Τα απόβλητα, αποτελούμενα από κρέατα, ψάρια, συσκευασμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, πλαστικά και άλλα, βρίσκονται στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα εδώ και μέρες, από όταν ξέσπασε φωτιά στο εργοστάσιο

Σύνταξη
Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  
Ελλάδα 03.11.25

Συνεδριάζει η ΚΟΕΣ στο ΠΑΣΟΚ- Το συνέδριο ως «κόμβος» μέχρι τις κάλπες του 2027  

Στις 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη Χαριλάου Τρικούπη- Η στρατηγική Ανδρουλάκη, τα «αγκάθια» και η κρίσιμη πορεία προς τις εκλογές  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου - Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας

Ποιος έδωσε την εντολή να τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανέγερση σπίτι; Το περιστατικό αυτό φαίνεται ότι αποτέλεσε τη «φυτιλιά» για τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου
Ελληνικά Ταχυδρομεία 03.11.25

Λουκέτα στα ΕΛΤΑ: Το κερασάκι στην τούρτα της ερήμωσης της υπαίθρου

Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όταν κλείνουν όχι ένα και δύο, αλλά πάνω από 200 ταχυδρομεία, τι ανοίγει στη θέση τους; Τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ συνδέονται και με τον μαρασμό της υπαίθρου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ζόραν Μαμντάνι: Το φαβορί για δήμαρχος Νέας Υόρκης που μπορεί να γίνει αντίπαλο δέος στον Τραμπ
Ζόραν Μαμντάνι 03.11.25

Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της Νέας Υόρκης - Ένας 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής απειλεί τον Τραμπ

Ο Ζόραν Μαμντάνι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία - Οι εκλογές της Νέας Υόρκης είναι το «μικρόβιο που θα μολύνει» την Αμερική του Τραμπ;

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
Ελλάδα 03.11.25

«Συμβασιούχοι 17 ετών μένουν χωρίς δουλειά» – Πληθαίνουν οι αντιδράσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Απεργία ενάντια στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ πραγματοποιείται σήμερα σε Ικαρία και Σάμο - Για «μαύρη ημέρα» στην Αττική όπου σφραγίζονται άμεσα 38 καταστήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες
Βίντεο 03.11.25

PETA: «Τα ζώα πετιούνται σαν σκουπίδια» – Έκκληση στον Αλ-Σίσι να σταματήσει τις βόλτες με καμήλες στις Πυραμίδες

Μετά το άνοιγμα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, η PETA ζητά να διατεθεί μέρος των εσόδων για τη δημιουργία καταφυγίου και την απόσυρση των ζώων από τις τουριστικές διαδρομές στις Πυραμίδες.

Σύνταξη
Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)
Literature 03.11.25

Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος ΚΔ’)

Ο Αριστοτέλης κατάφερε να προλειάνει το έδαφος για τον απογαλακτισμό των επιμέρους επιστημών από τη φιλοσοφία, συνδέοντας έτσι τους παλαιότερους ίωνες φιλοσόφους με τους αλεξανδρινούς επιστήμονες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια
Αβέβαιο 03.11.25

Αγώνας δρόμου της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Τα πιθανά σενάρια

Η ΕΕ δίνει μάχη με τον χρόνο ώστε να καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση για την οικονομική επικουρία της Ουκρανίας, με εναλλακτικά σχέδια να πέφτουν στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ληστεία στο Λούβρο: Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες, πραγματοποίησαν την κλοπή – Ζευγάρι με παιδιά ανάμεσά τους
Τι λέει η εισαγγελέας 03.11.25

«Ερασιτέχνες, όχι επαγγελματίες»: Ζευγάρι με παιδιά μεταξύ των συλληφθέντων για την κλοπή στο Λούβρο

«...είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού για την κλοπή στο Λούβρο

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
