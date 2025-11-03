Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε
- Κλείνει το απόγευμα η πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού
- Ο Τραμπ θέλει να κρατήσει «μόνο για τις ΗΠΑ» τα πιο προηγμένα τσιπ ΑΙ
- Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι του κραδαίνοντας μπαλτά – Τρομοκρατημένοι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία
- Αφόρητη δυσωδία από τόνους ζωικών αποβλήτων από εργοστάσιο που κάηκε στην Κέρκυρα - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια. Ο Κώστας Φραγκιαδάκης περιέγραψε όλα όσα έζησε, λέγοντας πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό. Τόνισε δε την ανάγκη «να επικρατήσει πια η λογική».
Βορίζια: «Είδα την αδελφή μου πεσμένη στην άσφαλτο»
Όπως περιέγραψε:
«Ήμουνα με την μάνα μου εδώ στο σπίτι όταν έγινε το περιστατικό. Από τη στιγμή που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα στη σκάλα, πόσο να παίρνει; Τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα; Και είδα την αδελφή μου, την Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο. Η μόνη μου φροντίδα, η μόνη μου έννοια ήταν να πάρω την αδελφή μου από κει πέρα. Πυροβολισμοί πέφτανε. Την τράβηξα μαζί με τον γιο της τον μικρό την κατεβάσαμε από τη σκάλα. Πέφτανε σφαίρες από την πάνω πλευρά του χωριού προς τα εδώ, πάνω από τα κεφάλια μας περνάγανε.
Την βάλαμε σε ένα αυτοκίνητο αγροτικό ενός ανιψιού μου άλλου και την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Στον δρόμο προσπαθούσα να της πιάσω τον σφυγμό αλλά δεν τα κατάφερνα γιατί έτρεχε το αμάξι να την προλάβουμε.
Όταν γύρισα στο χωριό ήταν γεμάτο αστυνομικούς ενώ πριν το περιστατικό δεν υπήρχε κανένας. Πρέπει να επικρατήσει πια η λογική, να πάψουν οι εγωισμοί. Οι οικογένειες έχουν διαφορές αρκετό καιρό για διάφορους λόγους. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν ξαναχαλάσει. Σε όσες περιπτώσεις ήμασταν μάρτυρες οι δικοί μας προσπαθούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Όταν έγινε η έκρηξη το προηγούμενο βράδυ, ετοιμάζουν να πάω να ξαπλώσω. Έπρεπε η διαχείριση αυτού του προβλήματος να γίνει από αρμόδιους. Το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς και αφού έβλεπα τι γινόταν μέρες τώρα έκανα πολλές προσπάθειες να μιλήσω με την αστυνομία να ειδοποιήσω αλλά δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι και τα προβλήματα μας δεν τους απασχολούν».
- Gen Z: Γιατί η εργασία δεν πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής σου και να καθορίζει την αξία σου
- Μπάστερ Κίτον: Ο άνθρωπος που κορόιδευε τον θάνατο — όταν το Jackass δεν ήταν ούτε ιδέα
- Επίσημο: Νέος προπονητής του Ηρακλή ο Ζόραν Λούκιτς
- Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησε στον αέρα επειδή τον ενοχλούσε παρέα ανηλίκων – Τραυματίστηκε 15χρονος
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
- Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν και οι ψηλοί από το NBA που είναι ελεύθεροι (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις