Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε στη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια. Ο Κώστας Φραγκιαδάκης περιέγραψε όλα όσα έζησε, λέγοντας πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό. Τόνισε δε την ανάγκη «να επικρατήσει πια η λογική».

Βορίζια: «Είδα την αδελφή μου πεσμένη στην άσφαλτο»

Όπως περιέγραψε:

«Ήμουνα με την μάνα μου εδώ στο σπίτι όταν έγινε το περιστατικό. Από τη στιγμή που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα στη σκάλα, πόσο να παίρνει; Τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα; Και είδα την αδελφή μου, την Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο. Η μόνη μου φροντίδα, η μόνη μου έννοια ήταν να πάρω την αδελφή μου από κει πέρα. Πυροβολισμοί πέφτανε. Την τράβηξα μαζί με τον γιο της τον μικρό την κατεβάσαμε από τη σκάλα. Πέφτανε σφαίρες από την πάνω πλευρά του χωριού προς τα εδώ, πάνω από τα κεφάλια μας περνάγανε.

Την βάλαμε σε ένα αυτοκίνητο αγροτικό ενός ανιψιού μου άλλου και την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Στον δρόμο προσπαθούσα να της πιάσω τον σφυγμό αλλά δεν τα κατάφερνα γιατί έτρεχε το αμάξι να την προλάβουμε.

Όταν γύρισα στο χωριό ήταν γεμάτο αστυνομικούς ενώ πριν το περιστατικό δεν υπήρχε κανένας. Πρέπει να επικρατήσει πια η λογική, να πάψουν οι εγωισμοί. Οι οικογένειες έχουν διαφορές αρκετό καιρό για διάφορους λόγους. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν ξαναχαλάσει. Σε όσες περιπτώσεις ήμασταν μάρτυρες οι δικοί μας προσπαθούσαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Όταν έγινε η έκρηξη το προηγούμενο βράδυ, ετοιμάζουν να πάω να ξαπλώσω. Έπρεπε η διαχείριση αυτού του προβλήματος να γίνει από αρμόδιους. Το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς και αφού έβλεπα τι γινόταν μέρες τώρα έκανα πολλές προσπάθειες να μιλήσω με την αστυνομία να ειδοποιήσω αλλά δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Οι υπόλοιποι και τα προβλήματα μας δεν τους απασχολούν».