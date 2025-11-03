Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Φωτογραφίες και βίντεο του in από τα Βορίζια παρουσιάζουν το κατεστραμμένο σπίτι μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, συμβάν που φαίνεται να πυροδότησε το αιματοκύλισμα του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Παράλληλα, τουλάχιστον ακόμα τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Το κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια

Το βράδυ της Παρασκευής, σημειώθηκε η έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο υπό κατασκευή σπίτι το οποίο φέρεται να ανήκει στην οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που φέρνει στο φως το in αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι.

Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν τόσο ισχυρή που υπήρξαν ζημιές σχεδόν σε όλα τα μέρη του σπιτιού όπως φαίνεται από το υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη λίγο μετά τις 23:30 της Παρασκευής προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές.

Το σπίτι στην «ξένη» περιοχή

Όπως έγινε γνωστό τις τελευταία ημέρες μετά το αιματοκύλισμα, μια από τις προϋποθέσεις του σασμού μεταξύ των δύο οικογενειών ο οποίος τελικά δεν επετεύχθη ποτέ, ήταν και ο «διαχωρισμός» του χωριού, με τα μέλη της κάθε μιας να μένουν μακριά από αυτά της άλλης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθημερινές προστριβές και εντάσεις.

Ωστόσο, ένα από τα συμβάντα που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των οικογενειών ήταν η κατασκευή ενός σπιτιού από την μια οικογένεια στην περιοχή της άλλης.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της έκρηξης της βόμβας, η ευθύνη «αποδόθηκε» στην αντίπαλη οικογένεια, με αρκετούς να τόνισαν ότι μια νέα εποχή της βεντέτας θα ανέτειλε.