03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Ελλάδα 03 Νοεμβρίου 2025 | 12:58

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου λίγο πριν την τέλεση της κηδείας του 39χρονου - Παγωμένοι μετά το μακελειό οι κάτοικοι, ανησυχούν για την επόμενη μέρα

ΑποστολήΔήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Spotlight

Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκονται τα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το μακελειό του περασμένου Σαββάτου που έκανε ορατό τον κίνδυνο να  αναβιώσει μια πολύχρονη βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών. Από την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 5 παιδιών και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που είχε βρεθεί στα Βορίζια, για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, ενώ τουλάχιστον τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Η κηδεία του 39χρονου αναμένεται να τελεστεί σήμερα, στις 14:00 το μεσημέρι, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι Αρχές, φοβούμενες νέα επεισόδια, έχουν κινητοποιήσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν κλείσει όλα τα σημεία πρόσβασης προς το χωριό, κάνοντας εξονυχιστικούς ελέγχους σε όσους μπαίνουν και βγαίνουν από το χωριό.

Η κατάσταση ακόμα είναι έκρυθμη, ενώ το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί τα καλάσνικοφ και ο υπόλοιπος βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες στο αιματηρό επεισόδιο είναι ένα στοιχείο που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στις Αρχές ασφαλείας.

Βορίζια: Να φύγουν από το χωριό την ώρα της κηδείας ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο in ζητείται από τους συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη να φύγουν από τα Βορίζια σήμερα, ημέρα τέλεσης της κηδείας του 39χρονου. Μάλιστα μαρτυρίες από τον στενό οικογενειακό κύκλο της 56χρονης αναφέρουν ότι δέχτηκαν απειλές, ενώ παραινέσεις να μην είναι στο χωριό την ώρα της κηδείας, τους έγιναν και από αστυνομικούς.

Σύμφωνα εξάλλου με κάποιες πληροφορίες, καταγγελίες ότι δέχονται απειλές θα κάνουν συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και στα Χανιά, όπου ζούσε η 56χρονη και εργαζόταν στον νοσοκομείο.

Ερωτήματα πάντως προκύπτουν για το αν οι αστυνομικοί που μετέφεραν τις προειδοποιήσεις στην οικογένεια Φραγκιαδάκη ήταν σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία, ή αν έδρασαν αυτοβούλως.

Η κηδεία της 56χρονης θα γίνει στις 14:00 στον Αλικιανό Χανίων, ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στην περιοχή δύο ώρες νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Ως εκ τούτου, συγγενείς της μεταβαίνουν στα Χανιά για το στερνό αντίο.

Στο μεταξύ στην ασφάλεια Χανίων κλήθηκε και ο μεγάλος γιος της 56χρονης προκειμένου να του τεθούν ερωτήσεις για το ποιοι από τα Βορίζα θα παραβρεθούν στην κηδεία της μητέρας του και αν θα διανυκτερεύσουν στα Χανιά. Όπως όλα δείχνουν οι Αρχές να φαίνεται να στοχεύουν σε περιφρούρησση και της κηδείας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, προκειμένου να μην ξεσπάσουν επεισόδια.

Τραγική φιγούρα και η μητέρα της 56χρονης:

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου – Ανήσυχοι οι κάτοικοι για την επόμενη μέρα

Στην είσοδο των Βοριζίων εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι του 39χρόνου, συγγενείς θρηνούν τον νεκρό. Ελάχιστοι κάτοικοι κυκλοφορούν στον δρόμο, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βαθιά προβληματισμένοι και περίλυποι ανησυχούν για την επόμενη μέρα του περιστατικού που συντάραξε το πανελλήνιο.

Κάποιοι κάθονται στα μπαλκόνια και τις αυλές τους κρατώντας το κεφάλι τους στα δύο χέρια με απόγνωση.

Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη θα γίνει σε οικογενειακό κύκλο. Οι κάτοικοι στο διπλανό χωριό τον Ζαρο,  λένε πως η ώρα της κηδείας είναι κρίσιμη και σημαντικό είναι να επικρατήσει ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές.

«Πρέπει να επικρατήσει πια η λογική, να πάψουν οι εγωισμοί», είπε και ο αδερφός της 56χρονης. Ο Κώστας Φραγκιαδάκης περιέγραψε όλα όσα έζησε, λέγοντας πως  το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν να συμβεί αυτό» είπε.

«Είναι κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Οι δύο συλληφθέντες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ηλικίας 25 και 31 ετών, αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Και οι δύο είναι συγγενείς της 56χρονης. Οι αρχές αναζητούν τρία ακόμα άτομα, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη μία πλευρά, ενώ αναζητείται και ένας ακόμη από την πλευρά του 39χρονου. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες στο βουνό βρίσκονται και άλλοι από την οικογένεια του 39χρονου.

«Oι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες, όχι στην περιοχή που συνέβη το περιστατικό καθώς εκεί θα εξελιχθεί σήμερα η κηδεία του 39χρονου» δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου  σημειώνοντας ότι οι τρεις εμπλεκόμενοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αναζητούνται, σε άλλες περιοχές, εκτός Ηρακλείου.

«Αναζητούμε και άλλα στοιχεία που θα μας δώσουν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους» πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Aναφορικά με το ποιος είναι ο ένοχος για την τοποθέτηση της βόμβας σε σπίτι, γεγονός που προκάλεσε το μακελειό με τους δύο νεκρούς στο χωριό της Κρήτης απάντησε: «Μπορεί να έχουμε καταγράψει απόψεις και μελών και των δύο οικογενειών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ταυτοποιεί κάποιο πρόσωπο, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την επίθεση».

Συμπλήρωσε δε, ότι «έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στο σημείο για να οδηγηθούμε στον δράστη, τους δράστες είτε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς».

«Συναντήθηκαν τυχαία»

Παράλληλα εκτίμησε ότι οι πυροβολισμοί δεν ήταν αποτέλεσμα βεντέτας λέγοντας ότι κάποια μέλη των δύο οικογενειών μπορεί να είχαν στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για κάποια αδικήματα, αλλά πριν από το διπλό φονικό δεν υπήρχε όμως κάποιο περιστατικό μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΕΡΤnews «το περιστατικό έγινε επειδή οι δύο πλευρές συναντήθηκαν τυχαία ουσιαστικά και δεν ξέρουμε από ποια πλευρά ξεκίνησε».

Μάλιστα, όπως εξήγησε, «ο νεκρός εισήλθε εκείνη την ώρα στην περιοχή και συναντήθηκε τυχαία με τα μέλη της άλλης οικογένειας» την ίδια ώρα που στην άλλη πλευρά του χωριού γινόταν αυτοψία από τους αστυνομικούς για την έκρηξη στην νεόδμητη οικία.

Όσον αφορά στο εάν στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών εμπλέκεται και άλλη οικογένεια η κα Δημογλίδου απάντησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι αστυνομικές δυνάμεις θα μείνουν στην περιοχή όσο χρειαστεί.

«Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει, ούτε εγώ μπορώ να προσδιορίσω πόσο θα μείνουν. Το σίγουρο είναι ότι θα μείνουν όσο χρειαστεί, όχι μόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι δεν θα δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί κι άλλη ανθρώπινη ζωή» υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για εμπλοκή τρίτης οικογένειας.

