Με τον φόβο και την ανησυχία για συνέχεια στη βεντέτα των δύο οικογενειών να εντείνονται όσο περνούν οι ώρες, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των τριών αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη αλλά και για την ταυτοποίηση των δραστών που ενεπλάκησαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών από την οικογένεια Καργάκη.

Παράλληλα άκαρπες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρύ οπλισμού που είχαν δράστες της αιματηρής συμπλοκής.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Προσπάθεια επικοινωνίας με τα τρία αδέρφια

Εικάζεται ότι ίσως αυτό γίνει μετά την κηδεία της θείας τους, της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που θα γίνει στις 2 μετά το μεσημέρι στο χωριό του συζύγου της που έχει αποβιώσει, στον Αλικιανό Χανίων.

Ωστόσο άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά της παροτρύνσεις, τα τρία αδέρφια δεν δέχονται να παραδοθούν φοβούμενα χτύπημα από την αντίπαλη οικογένεια.

Όπως και να έχει μέχρι τώρα και οι τρεις παραμένουν άφαντοι ενισχύοντας την ανησυχία ότι ίσως υπάρξει συνέχεια στον κύκλο αίματος που άνοιξε το πρωί του Σαββάτου.

Οι απειλές

Μάλιστα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, υποστηρίζουν πως δέχτηκαν απειλές να εγκαταλείψουν το χωριό στα Βορίζια καθώς και παραινέσεις από τους αστυνομικούς λόγω της κηδείας του Καργάκη.

Μάλιστα ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης κατήγγειλε ότι «δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια» ενώ τόνισε πως «η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ» κάνοντας την εξής παράκληση: «κάντε ότι μπορείτε να σταματήσει το κακό εδώ, δεν γίνεται να προχωράει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα».

Ποιος έβαλε τη βόμβα και ποιος σκότωσε την Ευαγγελία

Όσον αφορά τις έρευνες η οικογένεια θέτει το ερώτημα τι γίνεται με τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη από πυροβόλο όπλο και ποιος είναι ο δράστης που τη σκότωσε αφού μέχρι τώρα έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία μόνο για τον 39χρονο νεκρό της άλλης οικογένειας.

Η οικογένεια Φραγκιαδάκη επιμένει παράλληλα ότι πρέπει να εξιχνιαστεί και η υπόθεση της βόμβας που τοποθετήθηκε στο σπίτι το βράδυ της Παρασκευής. Όπως λένε δεν μπορεί να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες στον νεκρό Φανούρη Καργάκη αφού υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν ήταν μόνος του.

Κατάρες και απειλές

Το μεσημέρι της Δευτέρας σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρόν» στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Οι έρευνες στο Ρέθυμνο

Στο μεταξύ σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν.

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.

«Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κ. Δημογλίδου σε δηλώσεις της.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους.