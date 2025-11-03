Βορίζια: Έρευνες σε τρία σπίτια στο Ρέθυμνο για τους καταζητούμενος – Μία σύλληψη για οπολοκατοχή

Επεκτείνονται οι έρευνες της αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Σήμερα έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται αλλά δεν βρέθηκαν.

Μία σύλληψη για οπλοκατοχή

Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε τα εξής: «Πραγματοποιήσαμε το πρωί ακόμη τρεις κατ’ οίκον έρευνες στην περιοχή του Ρεθύμνου, δυστυχώς με αρνητικό αποτέλεσμα ως προς την σύλληψη των τριών. Εκεί όμως υπήρχαν κάποια ευρήματα, έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της μίας κατοικίας για παράνομη οπλοκατοχή».

Όπως είπε η κα. Δημογλίδου «με τις αναφορές που έχουμε στη αστυνομία υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι και από τις δύο πλευρές χωρίς όμως να υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για αυτούς».

Επικοινωνία με τους τρεις να παραδοθούν

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπους Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, «δεν είναι ξεκάθαρο από ποια πλευρά άρχισε το περιστατικό».

Παράλληλα είπε ότι «έχει και η αστυνομία την πληροφορία ότι υπάρχει μια επικοινωνία με τους που αναζητούνται να παραδοθούν. Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η λογική έστω κι αυτή τη χρονική στιγμή», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της αστυνομίας είναι το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς αρχών.

Δρακόντεια μέτρα της Αστυνομίας

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει αύριο στα Χανιά.

Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., σε λίγη ώρα αναμένεται και νέα σύσκεψη υπό τον Αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της αστυνομίας.