newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γυναίκες: Η αδιανόητη δύναμη που κρατάει τη Γάζα όρθια
Κόσμος 10 Μαΐου 2026, 08:00

Γυναίκες: Η αδιανόητη δύναμη που κρατάει τη Γάζα όρθια

«Το να λυγίσουν σημαίνει να διακινδυνεύσουν την πλήρη εξαφάνιση ενός λαού και ενός πολιτισμού»

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την ώρα που η Ευρώπη υποδέχεται το Ισραήλ στη μουσική γιορτή της Eurovision και εμπορεύεται μαζί του, το Τελ Αβίβ έχει δημιουργήσει μια τρομακτική πραγματικότητα στα παλαιστινιακά εδάφη: Γυναίκες γεννούν χωρίς παυσίπονα, χωρίς αναισθησία, μερικές φορές στα πατώματα νοσοκομείων και κάποιες άλλες ψάχνουν στα νοσοκομεία τα αγνοούμενα παιδιά τους.

Με δημοσίευμά του το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό The Nation αποτυπώνει μια εφιαλτική κατάσταση στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Γάζα, το βάρος της οποίας έχουν σηκώσει γυναίκες.

Λόγω της απουσίας συζύγων, πατέρων και γιων οι γυναίκες στη Γάζα έχουν αναγκαστεί να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. «Οι γυναίκες εδώ έχουν γίνει ταυτόχρονα οι βασικές φροντίστριες και οι βασικοί τροφοδότες των οικογενειών τους, υπεύθυνες για την εξασφάλιση τροφής, νερού και καταφυγίου, τη φροντίδα των τραυματιών και τη διατήρηση των οικογενειών τους» αναφέρει το περιοδικό.

Σημειώνεται ότι από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 πάνω από 38.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν σκοτωθεί.

Οι γυναίκες αναγκάζονται να παίρνουν βασανιστικές αποφάσεις, καθώς τα ιατρικά συστήματα καταρρέουν και η πρόσβαση στην περίθαλψη γίνεται εξαιρετικά περιορισμένη. «Οι οικογένειες παλεύουν να εξασφαλίσουν θεραπεία για τραυματισμένα ή χρόνια άρρωστα παιδιά μέσα σε νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί και αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις. Η συνεχιζόμενη βία, η περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η έλλειψη εξοπλισμού για τις ομάδες Πολιτικής Προστασίας έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αφήσει οικογένειες ανίκανες να φτάσουν ή να βοηθήσουν εγκαίρως τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

«Κι όμως, ακόμη και μπροστά σε τέτοια βαρβαρότητα, οι γυναίκες της Γάζας επιμένουν. Κρατούν όρθιες τις κοινότητές τους, λειτουργώντας ως πυλώνες αντοχής μέσα στα ερείπια μιας κοινωνίας που έχει σχεδόν εξαφανιστεί».

YouTube thumbnail

To ρεπορτάζ περιγράφει στιγμές που γυναίκες παρηγορούν παιδιά κατά τη διάρκεια ακρωτηριασμών χωρίς αναισθησία, κόρες που θάβουν τους γονείς τους και σύζυγοι που κουβαλούν το αβάσταχτο πένθος της απώλειας του άντρα τους σε μία και μόνη αεροπορική επιδρομή.

«Ο πόνος τους είναι τόσο σωματικός όσο και ψυχολογικός, κι όμως συνεχίζουν να φροντίζουν την επόμενη γενιά, ακόμη κι όταν τα ίδια τους τα σώματα καταρρέουν από την εξάντληση […] Τα νεογέννητα έρχονται σε έναν κόσμο υποσιτισμού και πείνας, μολυσμένου νερού και αδιάκοπων βομβαρδισμών.».

Επωμίζονται την ευθύνη να κρατούν ασφαλή τα παιδιά καθώς οι σκηνές καταρρέουν από τις χειμερινές βροχές ή την καλοκαιρινή ζέστη, καθώς οι συνθήκες υγιεινής διαλύονται και οι ασθένειες εξαπλώνονται.

Γυναίκες με πολλαπλούς ρόλους

Μέσα σε σκηνές και καταφύγια, βασικές πράξεις -το μπάνιο, η έμμηνος ρύση, ο θηλασμός- έχουν μετατραπεί σε καθημερινές δοκιμασίες.

Όμως, μέσα σε υπερπλήρη στρατόπεδα εκτοπισμένων, σε καταφύγια εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης και σε πρόχειρα σπίτια που μετά βίας προσφέρουν προστασία, συνεχίζουν επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική.

Οι γυναίκες της Γάζας περιμένουν ώρες στην ουρά για νερό κρατώντας βρέφη στην αγκαλιά τους. Ψάχνουν στα νοσοκομεία για τους αγνοούμενους γιους τους. Συνεχίζουν να διδάσκουν στα παιδιά που τους απέμειναν πώς να διαβάζουν, πώς να προσεύχονται, πώς να ελπίζουν, ακόμη κι όταν το μέλλον μοιάζει ανώνυμο στη Γάζα.

Πολλές γυναίκες της Γάζας αναγκάστηκαν να αναλάβουν πολλούς ρόλους ταυτόχρονα και να γίνουν μέσα σε μια νύχτα και οι δύο γονείς. Άλλες έχασαν ολόκληρες τις οικογένειές τους. Κάποιες, όπως η παιδίατρος δρ. Αλάα αλ-Νατζάρ, επέζησαν του αδιανόητου -χάνοντας εννέα παιδιά και τον σύζυγό τους σε μία μόνο αεροπορική επιδρομή- κι όμως συνέχισαν την αφοσίωσή τους στο έργο τους ως γιατροί.

Γυναίκες αναγκάστηκαν να γίνουν μονογονεϊκές μητέρες εξαιτίας στοχευμένων δολοφονιών — μια πραγματικότητα που μοιράζονται αμέτρητες άλλες γυναίκες, των οποίων οι ζωές έχουν αλλάξει αμετάκλητα από τη γενοκτονία.

Οι γυναίκες της Γάζας δεν επιβιώνουν απλώς από μια γενοκτονία — κρατιούνται από μια εύθραυστη κλωστή ελπίδας. Είναι οι πιο δυνατές επειδή έχουν ήδη δώσει τα πάντα για να κρατήσουν ζωντανές τις οικογένειές τους. Για εκείνες, το ερώτημα παραμένει: Πόσο ακόμη πρέπει να κουβαλούν αυτό το βάρος; Για πόσο ακόμη πρέπει να αντέχουν το ανυπόφορο ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού;

Όσο οι Ευρωπαίοι ασχολούνται με τη Eurovision…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

World
ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύνταξη
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Μάρθα Καϊτανίδη
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ειδικός Συνεργάτης
Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Σύνταξη
Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Σύνταξη
Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σύνταξη
Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies