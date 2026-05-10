Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ένα πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο φέρεται να είχε γραφτεί πριν από την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του το 2019, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο νέας δημοσιογραφικής και δικαστικής έρευνας.

Το σημείωμα, που αποσφραγίστηκε έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή, περιλαμβάνει τη φράση: «Είναι ένα δώρο το να μπορείς να επιλέγεις την ώρα του αποχαιρετισμού σου». Λίγες εβδομάδες μετά την απόπειρα εκείνη, ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τον ιατροδικαστή να καταλήγει ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε αυτοκτονία.

Πώς αποκαλύφθηκε το σημείωμα

Το έγγραφο παρέμενε σφραγισμένο στο πλαίσιο άσχετης νομικής υπόθεσης, η οποία αφορούσε τον συγκρατούμενο του Έπσταϊν, Νίκολας Ταρταλιόνε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σημείωμα έπεσε μέσα από ένα βιβλίο που διάβαζε.

Η αποσφράγισή του έγινε μετά από αίτημα των New York Times προς το δικαστήριο. Ωστόσο, τόσο οι New York Times όσο και το NBC News επισημαίνουν ότι δεν έχουν πιστοποιήσει τη γνησιότητα του εγγράφου.

Τι λέει η γραφολογική εξέταση

Το NBC News ζήτησε από ειδικό στη γραφολογική ανάλυση να εξετάσει το σημείωμα και να το συγκρίνει με άλλο φερόμενο σημείωμα του Έπσταϊν, το οποίο προέρχεται από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η ειδικός στάθηκε κυρίως στη σύνταξη και στον τρόπο διατύπωσης, αλλά και σε ορισμένες ομοιότητες στα γράμματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φράση «no fun», η οποία εμφανίζεται και στα δύο σημειώματα.

Όπως ανέφερε, τέτοιες ομοιότητες στη σύνταξη και στη γραφή είναι σημαντικές στην εξέταση εγγράφων. Παρ’ όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει οριστικό συμπέρασμα, καθώς το διαθέσιμο υλικό για σύγκριση δεν είναι αρκετό.

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», ήταν η εκτίμησή της.

Η φράση που εμφανίζεται και σε email του DOJ

Πέρα από τη γραφή, ενδιαφέρον προκαλεί και μία ακόμη φράση του σημειώματος: «Τι θέλετε να κάνω; Να ξεσπάσω σε κλάματα;».

Η ίδια ή σχεδόν ίδια διατύπωση εμφανίζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και σε δύο email που έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το στοιχείο αυτό θεωρείται από τους ειδικούς ένα ακόμη σημείο που ενδέχεται να συνδέει το έγγραφο με τον Έπσταϊν, χωρίς όμως να αρκεί από μόνο του για πλήρη επιβεβαίωση.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και η δήλωση της Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν το 2019 είχε προκαλέσει κύμα θεωριών συνωμοσίας, με πολλούς να αμφισβητούν το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Οι αμφιβολίες αυτές συντηρήθηκαν και από δηλώσεις προσώπων του περιβάλλοντός του. Η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της από τη φυλακή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι δεν πιστεύει πως εκείνος πέθανε από αυτοκτονία.

«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ένα στοιχείο που ενισχύει το επίσημο πόρισμα

Η αποκάλυψη του φερόμενου σημειώματος δεν κλείνει οριστικά τη συζήτηση γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν, καθώς η γνησιότητά του δεν έχει πιστοποιηθεί πλήρως. Ωστόσο, το περιεχόμενό του, οι φράσεις που περιλαμβάνει και οι ομοιότητες με άλλα έγγραφα που αποδίδονται στον ίδιο, προσθέτουν ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το NBC News, το σημείωμα φαίνεται να αποδυναμώνει τις θεωρίες περί δολοφονίας και να ενισχύει το συμπέρασμα του ιατροδικαστή: ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε από αυτοκτονία.