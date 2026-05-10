Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in
Οι αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Λιβάνου από το Ισραήλ συνεχίζονται, με τις επιθέσεις να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους το Σάββατο.
Η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις σποραδικές συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων θα αντιμετωπιστεί με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων και «εχθρικών πλοίων» στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι είναι αισιόδοξη ως προς το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να ανταποκριθεί στην τελευταία της πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των συνομιλιών.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δηλώνει ότι έχει «αχρηστεύσει» τέσσερα πλοία και έχει εμποδίσει 58 εμπορικά πλοία να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικούς λιμένες από τις 13 Απριλίου.
