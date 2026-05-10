Συνάντηση Ρούμπιο και αλ Θάνι, εν μέσω φημών για διαμεσολάβηση του Κατάρ
Μετά τον Τζέι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, συναντήθηκε και με τον αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε για τις «απειλές» και την «ασφάλεια» στη Μέση Ανατολή με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, κατά τη διάρκεια συνάντησης των δυο ανδρών, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Οι δυο άνδρες αναφέρθηκαν στην «αμερικανική υποστήριξη στην άμυνα του Κατάρ και τη σημασία του στενού συντονισμού για την αποτροπή των απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή», σημειώνει λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική διπλωματία, χωρίς ονομαστική αναφορά στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Θάνι, που είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών του μικρού εμιράτου του Κόλπου, συναντήθηκε προχθές Παρασκευή στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Το Κατάρ διαδραμάτισε σε αρκετές περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν ρόλο ενδιάμεσου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ειδικά στην περίπτωση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, όταν διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το εμιράτο, ιστορικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον, έγινε επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων.
Met with Qatari Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ to discuss U.S. support for Qatar’s defense. Our partnership is important to deterring threats and promoting stability in the Middle East.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 9, 2026
Αναφορές πως το Κατάρ παίρνει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ
Το γεύμα μεταξύ αξιωματούχων του Κατάρ και των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε ενώ η Ουάσιγκτον αναμένει απάντηση από το Ιράν σχετικά με μια πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.
Το γεύμα, αν και δεν είχε επίσημο χαρακτήρα, διήρκεσε περίπου μία ώρα και περιλάμβανε συζητήσεις σχετικά με τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων τρόπων υποστήριξης των πακιστανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, ανέφερε η πηγή.
Η φράση «τρόποι υποστήριξης των πακιστανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης» είναι η φράση κλειδί καθώς φαίνεται πως πλέον και το Κατάρ αρχίζει να εμπλέκεται ενεργά στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
