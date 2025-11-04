Μια ημέρα μετά την κηδεία του παιδιού της η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, μίλησε για τον 39χρονο γιο της που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και τη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών δεν φαίνεται να κοπάζει με τη μία να κατηγορεί την άλλη, ενώ οι δηλώσεις της μητέρας του Φανούρη Καργάκη ανήμερα της κηδείας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού, δυναμιτίζουν το κλίμα.

Μιλώντας στο Action 24, η μητέρα του 39χρονου έκανε λόγο για «εν ψυχρώ εκτέλεση» του γιου της ενώ για την επόμενη ημέρα είπε «απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό». Συστάσεις να φύγουν από το χωριό και απειλές προς την οικογένεια Φραγκιαδάκη εξαπέλυσε η οικογένεια Καργάκη και χθες.

«Αυτοί συνεχώς ψαχνόντουσαν, προκαλούσαν συνέχεια. Έγινε ένα συμβάν, δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε αρχικά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Πέρυσι έγινε μία γιορτή και ο εγγονός μου πήγε καλεσμένος. Τον έδιωξαν, προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον μαχαίρωσαν στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο γιος μου. Μπήκανε μεσίτες μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Αυτοί το συνεχίζανε. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη μου την αστυνομία κι ήρθαν και κατέγραφαν το συμβάν. Εκεί ήταν η αστυνομία, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε».

«Μετά πήγαν στην εκκλησία, φέρανε τα καλάνσικοφ, ο γιος μου πέρασε από εκεί και τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. 15 άτομα παίζανε και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ» συνέχισε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

Κατά την ίδια, μάλιστα, «τραυματίστηκαν συναμεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους, γύρω γύρω παίζανε».

«Εγώ κατέχω πως έχασα το κοπέλι μου, μου φάγανε το παιδί μου» είπε η μητέρα του 39χρονου και συμπλήρωσε: «γύρω γύρω έπαιζαν εμένα ο γιος μου ήταν από πάνω μοναχός, πέρναγε να πάει στη δουλειά του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν θα σταματήσει εδώ αυτό που έχει συμβεί η ίδια απάντηση ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό ενώ ένας άντρας ακούστηκε από μέσα να φωνάζει «όχι, όχι» και μια γυναίκα να φωνάζει «να σταματήσει, να σταματήσει εδώ».

«Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει εδώ, δεν ξέρω. Εγώ απαιτώ να φύγουν από εδώ. Και το 1955 που γίνηκε η άλλη ιστορία ο παππούς τους το έκανε» πρόσθεσε η μητέρα του 39χρονου.

Δρακόντεια μέτρα στη κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Η κηδεία θα γίνει στο χωριό του συζύγου της υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους θα πηγαίνουν στο χωριό, όπως έγινε χθες και στη κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια.