Την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια, αποχαιρετούν σήμερα, συγγενείς και φίλοι, σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη.

Η σορός της άτυχης γυναίκας, εκτίθεται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό του Τίμιου Σταυρού στον Αλικιανό Χανίων, ενώ στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της και η ταφή της στο οικείο νεκροταφείο.

Υπό αστυνομική επιτήρηση η κηδεία της 56χρονης στον Αλικιανό

Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν την περιοχή και πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όσους μεταβαίνουν στον Αλικιανό. Εξονυχιστικοί είναι οι έλεγχοι και σε όσους εισέρχονται στο ναό, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί και ανιχνευτή μετάλλων.

Επίσης drone της αστυνομίας πετά πάνω από τον ναό που έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Από νωρίς το πρωί άνδρες της Αστυνομίας φρουρούν το σπίτι της οικογένειας στα Χανιά υπό το φόβο επεισοδίων, με την οικογένεια Καργάκη να προχωρά νωρίτερα σε δηλώσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μέλη της οικογένειας Φραγιαδάκη αποκάλυψαν ότι δέχθηκαν απειλές. Χαρακτηριστικά, ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης κατήγγειλε ότι «δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια» ενώ τόνισε πως «η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ» κάνοντας την εξής παράκληση: «κάντε ότι μπορείτε να σταματήσει το κακό εδώ, δεν γίνεται να προχωράει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα».

Οι ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και θα μείνουν έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποτραπεί το ενδεχόμενο αντίποινων.