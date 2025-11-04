Πολλά είναι ακόμα τα ανοιχτά ερωτήματα για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, καθώς η αστυνομία προσπαθεί ακόμα να συλλέξει στοιχεία. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα τρία αδέλφια έφυγαν οπλισμένα από το χωριό και για το λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα η αστυνομία ερευνά για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι του ενός αδελφού, γεγονός που στάθηκε αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Το πρωί έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου εντοπίστηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελία των τριών συγγενών του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε επίσης σε ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις συγγενείς του 39χρονου (αδερφός, γαμπρός και ανιψιός),βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι, καθώς έχουν κατηγορηθεί για διάφορα αδικήματα.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού φέρεται να είχε επισκεφτεί τις φυλακές, ενδεχομένως για να δει τι κάνουν οι συγγενείς τους. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως ίσως σε αυτή τη συνάντηση να υπάρχει κάτι που να συνδέεται τουλάχιστον με την έκρηξη στο επίμαχο σπίτι και να μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα.

Άφαντα τα όπλα

Για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι «έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν αφορούν μόνο τα τραύματα που έχουν οι δύο νεκροί, αλλά και διάφορα σημάδια που υπάρχουν στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή και σε οχήματα και σε οικίες, ακόμη και στο οδόστρωμα». Σημείωσε δε, ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και ότι αυτά δεν έχουν βρεθεί.

Τέλος, αναφορικά με το εάν υπάρχουν πληροφορίες στην αστυνομία ότι τα τρία άτομα που αναζητούνται διατίθενται να παραδοθούν τις επόμενες ώρες, μετά το πέρας της κηδείας, η κ. Δημογλίδου απάντησε «Επίσημα στην αστυνομία δεν έχουμε φτάσει τέτοιου είδους πληροφορίες, αλλά ακόμη και αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι εμείς θα παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν θα αναζητήσουμε τους τρεις για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους».