Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη
Ανείπωτη θλίψη στην Κρήτη για την αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η κηδεία της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια.
Ανείπωτη θλίψη και συγκίνηση επικράτησαν στην πομπή προς το νεκροταφείο για την τελευταία κατοικία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη η οποία σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.
Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η αδερφή της, που συνόδευσαν τη Βαγγελιώ στο τελευταίο της ταξίδι με σπαρακτικά λόγια.
«Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ, να πας στον άντρα σου και τον πατέρα σου, παιδί μου», είπε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα της, την ώρα που η σορός οδηγούνταν προς το νεκροταφείο.
Η αδερφή της, Γεωργία, η οποία τραυματίστηκε επίσης στη συμπλοκή, συγκλόνισε με τα λόγια της:
«Χαιρέτα μου τον πατέρα και τον Αντώνη και να έρθεις να με πάρεις. Αν με αγαπάς, έλα να με πάρεις γρήγορα».
Η κουμπάρα της Ευαγγελίας, Άννα, μιλώντας στο in, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια:
«Ήρθαμε σήμερα να αποχαιρετήσουμε την Ευαγγελία. Πήγε να βρει τον Αντώνη της. Είναι αμαρτία και αδικία ο τρόπος που έφυγε. Ήταν μια καλή, ήσυχη και ήρεμη γυναίκα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και δεν ενοχλούσε κανέναν».
- Νέο αίτημα για άμεση συνεδρίαση στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Η γη της ελιάς: Ανατροπές και ένταση
- Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
- Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα Ιππότης μετά από χρόνια αναμονής – «Καλύτερο από κάθε τρόπαιο»
- Ο Σλούκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2027, με τον Παναθηναϊκό
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις