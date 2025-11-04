Βορίζια: «Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ» — Ράγισαν καρδιές στην πομπή προς το νεκροταφείο για την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Ανείπωτη θλίψη και συγκίνηση επικράτησαν στην πομπή προς το νεκροταφείο για την τελευταία κατοικία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη η οποία σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η αδερφή της, που συνόδευσαν τη Βαγγελιώ στο τελευταίο της ταξίδι με σπαρακτικά λόγια.

«Να πας στην ευχή μου, Βαγγελιώ, να πας στον άντρα σου και τον πατέρα σου, παιδί μου», είπε με τρεμάμενη φωνή η μητέρα της, την ώρα που η σορός οδηγούνταν προς το νεκροταφείο.

Η αδερφή της, Γεωργία, η οποία τραυματίστηκε επίσης στη συμπλοκή, συγκλόνισε με τα λόγια της:

«Χαιρέτα μου τον πατέρα και τον Αντώνη και να έρθεις να με πάρεις. Αν με αγαπάς, έλα να με πάρεις γρήγορα».

Η κουμπάρα της Ευαγγελίας, Άννα, μιλώντας στο in, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια:

«Ήρθαμε σήμερα να αποχαιρετήσουμε την Ευαγγελία. Πήγε να βρει τον Αντώνη της. Είναι αμαρτία και αδικία ο τρόπος που έφυγε. Ήταν μια καλή, ήσυχη και ήρεμη γυναίκα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και δεν ενοχλούσε κανέναν».