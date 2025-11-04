Βορίζια: «Ζητάμε συγγνώμη από όλη την Ελλάδα» – Το μήνυμα του αδερφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

«Δεν χρειάζεται άλλο αίμα» λέει στο in ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό επεισόδια στα Βορίζια.

«Να σταματήσουμε εδώ, να μην έχουμε συνέχεια. Να δώσει ο Θεός, να δώσουμε και εμείς οι άνθρωποι ό,τι μπορούμε. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το κακό» τονίζει Κώστας Φραγκιαδάκης.

«Ειπώθηκαν υπερβολές»

Όπως λέει «από τα μέσα ενημέρωσης ειπώθηκαν υπερβολές και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καμία σχέση δεν έχει εκείνη η παλιά ιστορία με τα σημερινά γεγονότα».

Μιλώντας για τα Βορίζια λέει ότι δεν είναι αυτό το χωριό του που παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα δεν διστάζει να ζητήσει συγγνώμη από όλη την Ελλάδα για την εικόνα που έδειξε με το αιματηρό επεισόδιο.

«Πραγματικά, για αυτές τις εικόνες και για αυτή την τραγική κατάσταση, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από όλη την Ελλάδα» λέει χαρακτηριστικά.

Συνεχίζει λέγοντας και ως εκπαιδευτικός «μακάρι να γίνει κάτι στον χώρο της Παιδείας και τα ελληνόπουλα αύριο-μεθαύριο να βγαίνουν βάζοντας μπροστά τη λογική τους και όχι τα πάθη».