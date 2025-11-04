Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης

«Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, ας μην προκαλέσουν και αυτοί» είναι το μήνυμα που στέλνει μιλώντας στο in η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Όπως λέει η Γεωργία Φραγκιαδάκη, «μας ανάγκασαν να φύγουμε εμείς από το χωριό για να κάνουν την κηδεία και να είναι ήρεμα τα πράγματα… Εμείς θα πάμε πάλι στα σπίτια μας. Δεν θα προκαλέσουμε, ελπίζω να μην προκαλέσουν και αυτοί για να μην κλαίει ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη».

«Την πλήρωσε η αδερφή μου που δεν έφταιγε, όπως κι εγώ δεν έφταιγα… Τώρα μας απειλούν με χειροβομβίδες, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε.. θα έχουμε έναν φόβο αλλά δεν θα ζήσουμε έτσι επειδή το θέλουν αυτοί» καταλήγει η Γεωργία Φραγκιαδάκη.