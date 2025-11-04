Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
Η Γεωργία Φραγκιαδάκη μιλώντας στο λέει περιγράφει πώς έζησε το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια όπου τραυματίστηκε στο χέρι και είδε την αδερφή της να πέφτει νεκρή δίπλα της
- Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - «Αθώοι» δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
- Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
- Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι
«Εμείς δεν θα προκαλέσουμε, ας μην προκαλέσουν και αυτοί» είναι το μήνυμα που στέλνει μιλώντας στο in η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.
Όπως λέει η Γεωργία Φραγκιαδάκη, «μας ανάγκασαν να φύγουμε εμείς από το χωριό για να κάνουν την κηδεία και να είναι ήρεμα τα πράγματα… Εμείς θα πάμε πάλι στα σπίτια μας. Δεν θα προκαλέσουμε, ελπίζω να μην προκαλέσουν και αυτοί για να μην κλαίει ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη».
«Την πλήρωσε η αδερφή μου που δεν έφταιγε, όπως κι εγώ δεν έφταιγα… Τώρα μας απειλούν με χειροβομβίδες, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε.. θα έχουμε έναν φόβο αλλά δεν θα ζήσουμε έτσι επειδή το θέλουν αυτοί» καταλήγει η Γεωργία Φραγκιαδάκη.
- Βορίζια: «Μας απειλούν με χειροβομβίδες αλλά εμείς θα γυρίσουμε στα σπίτια μας» – Τι λέει στο in η αδερφή της 56χρονης
- Ολυμπιακός Κ19: Η βαθμολογία του Youth League μετά την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν
- Στουρνάρας: Οι ελληνικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος
- Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»
- LIVE: Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ
- Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο για τη διπλή δολοφονία – Οι έξι βολές μέσα σε 11”
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις